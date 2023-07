Stiri pe aceeasi tema

- Spitalul Județean de Urgența din Targu Jiu va beneficia de o banca moderna pentru stocarea de sange. Pacienții secțiilor Cardiologie, Neurologie și nu numai, din cadrul Spitalului Județean de Urgența din Targu Jiu, vor beneficia de echipamente medicale vitale. Administrația Spitalului Județean de Urgența…

- Starea de risc epidemiologic și biologic generata de pandemia de Covid 19 s-a incheiat, a anunțat Comitetul Național pentru Situații de Urgența (CNSU), dupa ce Organizația Mondiala a Sanatații a transmis ca, in prezent, Covid-19 ”nu mai constituie o urgența”. In comunicatul Guvernului se precizeza:…

- Biroul european al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) a avertizat populatia sa nu ignore pandemia de coronavirus, a transmis agentia DPA, preluata de Agerpres. Desi COVID-19 nu mai reprezinta o urgenta de sanatate publica de importanta internationala de la inceputul lunii mai, continua sa aiba…

- Spitalul Județean de Urgența (SJU) Buzau va avea, in sfarșit, Neurochirurgie. Programul operator va demara in aceasta toamna cu ajutorul unor specialiști din Turcia, cu o vasta experiența in neurochirurgie.

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a anuntat joi ca mpox (maladie virala cunoscuta in trecut sub numele de variola maimutei) nu mai reprezinta o urgenta de sanatate globala, punand astfel capat unei alerte de aproape un an care a fost emisa pentru o boala virala ce a facut ca sute de cazuri sa…

- COVID-19 nu mai reprezinta o urgenta de sanatate globala, a anuntat vineri Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), un pas important catre sfarsitul pandemiei care s-a soldat cu peste 6,9 milioane de victime, a afectat economia globala si a devastat comunitati, transmite Reuters.

- COVID-19 nu mai reprezinta o urgenta de sanatate globala, a anuntat vineri Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS). Un pas important catre sfarsitul pandemiei. Aceasta s-a soldat cu peste 6,9 milioane de victime, a afectat economia globala si a devastat comunitati. „Ieri, Comitetul de Urgenta mi-a recomandat…

- Spitalul de Urgența Pitești organizeaza concursuri pentru ocuparea mai multor posturi vacante: medic primar și medic specialist Neurologie, medic stomatolog Medicina Dentara, medici Radiologie și Imagistica Medicala, Anatomie Patologica, ORL, Oftalmologie, Anestezie și Terapie Intensiva, Boli Infecțioase…