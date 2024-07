Stiri pe aceeasi tema

- Sfantul Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane, reunit joi si vineri in Aula Magna ‘Teoctist Patriarhul’, sub presedintia Patriarhului Daniel, a decis canonizarea a 16 sfinti romani, printre care Sfantul Cuvios Marturisitor Sofian de la Antim (parintele Sofian Boghiu), Sfantul Preot Marturisitor Dumitru…

- In zilele de joi și vineri, 11-12 iulie, in Aula Magna „Teoctist Patriarhul” din Palatul Patriarhiei, sub președinția Preafericitului Parinte Patriarh Daniel, s-a desfașurat ședința de lucru a Sfantului Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane.

- Marți, 2 iulie, romanii praznuiesc ziua Sfantului Voievod Ștefan cel Mare. Puțini romani știu ca marele domnitor al Moldovei a fost canonizat in anul 1992. Stefan cel Mare si Sfant, fost domnitor al Moldovei intre anii 1457-1504, a ramas cunoscut in istorie si ca aparator al crestinatatii. Sfantul Sinod…

