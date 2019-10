Stiri pe aceeasi tema

- "Interesul romanilor fata de alimentatia sanatoasa nu este neaparat o noutate, dar a devenit o tendinta mai vizibila sub influenta unor factori precum: campaniile educationale lansate de autoritati in mass media (legate de consumul de sare, apa, grasimi, alcool), initiativele unor retaileri populari…

- Activitatea in exces a neuronilor din creier ne-ar putea scurta viața. In schimb, activitați relaxante, precum meditația sau yoga, sunt considerate benefice deoarece diminueaza activitatea creierului și ne-ar face sa traim mai mult. Este concluzia unui studiu publicat recent in care oamenii de știința…

- Reumatismul afecteaza tot mai mulți romani și, in ciuda renumelui, nu este o afecțiune specifica batraneții. Din contra, crește alarmant numarul tinerilor care au astfel de boli cronice, atrag atenția medicii.

- Sute de bolnavi de cancer de sange din Moldova risca sa-si piarda viata anual din cauza numarului mic de donatori voluntari de celule stem. Desi Registrul Donatorilor este infiintat inca din 2013, numarul eroilor de salvat vieti este incomparabil mai mic cu cel al oamenilor afectati de acesta boala.…

- Cu binecuvantarea Inaltpreasfințitului Parinte Irineu, Arhiepiscop al Alba Iuliei, miercuri, 9 octombrie 2019, incepand cu ora 13.00, Grupul de inițiativa pentru tineret al Protopopiatului Blaj, in colaborare cu cele trei parohii din Teiuș, au organizat astazi „Intalnirea tinerilor din orașul Teiuș”,…

- Sfantul Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane s-a reunit luni in sedinta de lucru la Patriarhie.Printre hotararile adoptate, ierarhii romani au propus organizarea de evenimente cu prilejul aniversarii a 30 de ani de la caderea regimului comunist din Romania, privind comemorarea jertfei creștinilor ...

- Sfantul Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane s a reunit luni in sedinta de lucru, la Patriarhie, prilej cu care ierarhii romani au propus organizarea de evenimente cu prilejul aniversarii a 30 de ani de la caderea regimului comunist din Romania, privind comemorarea jertfei crestinilor care si au sacrificat…

- Cazul adolescentei care a incercat sa se sinucida si le-a spus psihologilor de la Asociația Telefonul Copilului ca a fost abuzata timp de 6 ani de catre tatal vitreg, dar ca niciunul dintre psihologii și psihiatrii cu care a vorbit nu au crezut-o, ridica o intrebare importanta. Ce ar trebui și ce poata…