- Sinodul Bisericii Ortodoxe Romane a aprobat canonizarile pentru 16 sfinti romani Biroul de presa al Patriarhiei Romane a emis un comunicat cu noile decizii luate de Sinodul Bisericii Ortodoxe Romane in zilele de 11-12 iulie. Sinodalii au aprobat 16 canonizari. Comunicatul integral: In zilele de joi…

- Sfantul Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane a aprobat, in ședința de lucru din zilele de joi și vineri, sub președinția Preafericitului Parinte Patriarh Daniel, canonizarea a 16 sfinți romani. Printre aceștia se numara nume cunoscute, precum parinții Arsenie Boca, Sofian Boghiu, Paisie Olaru, Dumitru…

- Sfantul Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane a decis canonizarea a 16 sfinți romani, printre care se numara și parinții Paisie Olaru si Cleopa Ilie, de la Manastirea Sihastria, dar și Dumitru Staniloaie și Arsenie Boca, transmite Agerpres.

- In zilele de joi și vineri, 11-12 iulie, in Aula Magna „Teoctist Patriarhul” din Palatul Patriarhiei, sub președinția Preafericitului Parinte Patriarh Daniel, s-a desfașurat ședința de lucru a Sfantului Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane.

- Joi, 11 iulie 2024, cu incepere de la ora 10:00, in Aula „Teoctist Patriarhul” din incinta Palatului Patriarhiei din București, a avut loc ședința de lucru a Sfantului Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane, sub președinția Preafericitului Parinte Daniel, Patriarhul Romaniei. Lucrarile au fost precedate…

- Președintele Klaus Iohannis ne-a anunțat ieri, dupa ședința CSAT, ca Romania va dona Ucrainei un sistem de rachete PATRIOT! Dar cine sunt membrii CSAT care au aprobat aceasta donație militara uriașa catre Ucraina? In ședința CSAT de ieri s-a aprobat ca Romania sa doneze Ucrainei un sistem de rachete…

- Guvernul va aproba joi, prin ordonanta de urgenta, Programul national pentru transformarea digitala a autoritatilor publice locale. ‘Beneficiarii programului sunt unitatile administrativ-teritoriale reprezentate de autoritatile administratiei publice locale. Autoritatile publice locale din Romania isi…