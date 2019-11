Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat duminica, la Gala "Femeile liberale premiaza excelenta", realizata de Organizatia Femeilor Liberale si PNL Sibiu, ca motivul pentru care Romania nu s-a dezvoltat mai mult si nu a reusit de tot sa scape de comunism "se numeste PSD". In discursul tinut in fata femeilor…

- Un barbat din Rusi, judetul Sibiu, a fost retinut pentru 24 de ore, fiind acuzat de omor, dupa ce si-a injunghiat un vecin in spate de trei ori. Victima si agresorul s-au batut dupa ce au consumat alcool impreuna, potrivit news.ro.”La data de 12.10.2019, organele de urmarire penala au fost…

- "Aceasta incercare a esuat. Nu numai ca a esuat, dar in final s-a intors impotriva initiatorilor incercarii de destructurare ALDE, pentru ca Dancila cu mintea ei si cu ajutorul consilierilor a procedat in asa maniera incat a reusit sa ne ostilizeze la maxim, in conditiile in care, cand ne-am spus…

- O tanara de 19 ani a fost atacata de un barbat, in plina strada, in Sibiu. Dupa ce a lovit-o de cateva ori, agresorul a impins-o intr-o mașina și a demarat in tromba. Inainte sa fie forțata sa urce in autoturism, victima a reușit sa-i trimita un mesaj tatal ei.

- In urma cu cateva minute s-a incheiat Sinodul Mitropolitan de la Sibiu care a decis canonizarea parintelui Arsenie Boca. Propunerea a fost facuta de IPS Laurențiu Streza, Mitropolitul Ardealului, iar decizia de canonizare a fost luata cu unanimitatea voturilor membrilor sinodului, potrivit brasovstiri.ro.Citește…

- In urma cu putin timp salvamontistii argeseni au fost solicitați sa intervina pentru preluarea unui cioban de la stana Marginea. Acesta acuza dureri in partea stanga. Victima a fost preluata de elicopterul SMURD și va fi transportata la Spitalul din Sibiu. “Astazi, a fost misiune montana a elicopterului…