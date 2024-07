Arsenic, plumb și alte metale toxice, găsite în tampoane Arsenic, plumb, mercur, nichel, cupru, fier și alte metale toxice au fost gasite in tampoane, marind riscul femeilor de boli grave, avertizeaza cercetatorii de la Universitatea din California, Berkeley. Ei au examinat circa 30 de tampoane de la 14 marci diferite și au constatat ca nivelul metalelor gasite in tampoane era diferit in SUA, Regatul […] The post Arsenic, plumb și alte metale toxice, gasite in tampoane appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

