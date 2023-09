Stiri pe aceeasi tema

- Prietena lui Vlad Pascu, soferul de 19 ani care a produs tragedia din localitatea 2 Mai, le-a povestit procurorilor ca la petrecerile organizate in casa acestuia se consuma o cantitate mare de droguri si medicamente, dupa care tinerii se plimbau cu Buggy Car-ul pe linia ferata. De asemenea, fata a relatat…

- Vlad Pascu, soferul drogat de 19 ani care a omorat doi tineri si a ranit alti trei in localitatea 2 Mai, a fost inculpat de DIICOT pentru alte infractiuni, respectiv consum si trafic de droguri. Conform unui comunicat al DIICOT, procurorii au dispus punerea in miscare a actiunii penale impotriva lui…

- Șoferul drogat de la 2 Mai a fost pus sub acuzare de DIICOT pentru consum și trafic de droguri. Vlad Pascu, soferul drogat de 19 ani care a omorat doi tineri si a ranit alti trei in localitatea 2 Mai, a fost inculpat de DIICOT pentru alte infractiuni, respectiv consum si trafic de droguri. Conform unui…

- Dealerul asociat șoferului drogat, care a comis un omor și are un istoric de violența repetata, este Tudor Duma, cunoscut sub numele de "Maru". Joi dimineața, el a fost adus la audieri la DIICOT impreuna cu Vlad Pascu, șoferul care conducea sub influența drogurilor și a provocat moartea a doi tineri…

- Informații de ultim moment! Tatal lui Vlad Pascu a fost plasat sub control judiciar. In aceasta dimineața, anchetatorii au facut percheziții și au gasit arme și muniție, conform surselor judiciare.

- „Imi pare rau pentru cele intamplate. Nu pot sa dau timpul inapoi”, a declarat in fața ziariștilor Vlad Pascu, șoferul drogat care a ucis 2 tineri in localitatea 2 Mai, in luna august. Astazi, in jurul orei 11.00, Vlad Pascu, tanarul drogat, vinovat de uciderea a doi tineri in localitatea 2 Mai, in…

- De altfel, ies la iveala noi detalii șocante din trecutul beizadelei. Potrivit unor surse, inainte de teribilul accident, Vlad Pascu a fost prins intr-un mall din Capitala dupa ce a furat un tricou. In urma perchezițiilor, paznicii i-au descoperit in buzunar și droguri.L-au dat pe mana anchetatorilor,…

- Povestea incepe in data de 27 iulie 2019. In jurul orei 4:30 dimineața, are loc un jaf. Din locuința tatalui lui Vlad Pascu dispar: un seif cu 5500 de euro, un ceas valoros de perete, dar și haine și incalțari de lux. Printre acestea, nu mai puțin de patru perechi de pantofi Louboutin. Doua dintre perechile…