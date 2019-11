In pofida deceniilor de sanctiuni internationale, Iranul a reusit sa dezvolte rachete din ce in ce mai precise si mai eficiente in ultimii ani, iar arsenalul sau balistic este cel mai important la ora actuala in Orientul Mijlociu, situandu-se in fata celui al Israelului, apreciaza Pentagonul, citat de France Presse.



'Iranul dispune de un vast program de dezvoltare a rachetelor, iar dimensiunea si sofisticarea arsenalului sau balistic continua sa progreseze, in pofida deceniilor de eforturi' din partea Occidentului, indica agentia de informatii militare a Pentagonului (Defense…