Stiri pe aceeasi tema

- Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu Politica de confidențialitate BACK TO TOP DESPRE Exclusivitați și documente incendiare. Echipa stiripesurse.ro…

- Athletic Bilbao – Barcelona 0-1! Catalanii lui Xavi continua cursa spre titlu, in La Liga. In Serie A, Juventus a obținut o victorie spectaculoasa in fața Sampdoriei, la finalul unui meci cu 6 goluri. In Premier League, Arsenal a facut instrucție cu Fulham, in timp ce Manchester United s-a incurcat…

- Liverpool a obținut o victorie istorica in fața lui Manchester United! Tot astazi, Barcelona s-a distanțat la 9 puncte de Real Madrid, dupa rezultatele inregistrate in etapa a 24-a din La Liga. In Serie A, AS Roma a rapus Juventus in derby-ul de pe Stadio Olimpico. Toate meciurile tari din campionatele…

- Real Madrid a obținut o victorie extrem de importanta in deplasarea cu Osasuna, scor 2-0, in La Liga. Tot sambata, Manchester City a facut un pas greșit in Premier League. Echipa lui Pep Guardiola a remizat cu Nottingham Forest, scor 1-1, și a ramas la doua puncte in spatele liderului Arsenal. „Tunarii”…

- Arsenal, liderul din Premier League, a cedat pe terenul lui Everton, scor 0-1, iar Manchester City se poate apropia la doar doua puncte in cazul in care se impune duminica, in deplasarea de la Tottenham. „Tunarii” pastreaza in acest moment un avantaj de cinci puncte, unul care poate deveni și mai fragil…

- Real Madrid – Valencia 2-0. „Galacticii” s-au impus cu 2-0 in fata Valencia, intr-un meci restant din etapa a 17-a, si se mentin la 5 puncte in spatele liderului Barcelona. Echipa lui Carlo Ancelotti a „rezolvat” meciul in doar doua minute. Cel care a deschis scorul a fost Asensio in minutul 52, cu…

- Cristiano Ronaldo a fost titular si capitan la Al-Nassr, in timp ce Arsenal s-a impus in derby-ul nebun cu Manchester United. Rezultatele zilei, din meciurile tari din Europa, sunt pe AS.ro! Barcelona si Real Madrid s-au impus si ele in partidele de Spania, si mentin deschisa lupta la titlu in La Liga.…

- Arsenal, transfer de titlu! „Tunarii” l-au transferat de la Brighton pe Leandro Trossard, extrema belgiana in varsta de 28 de ani. Formația de pe Emirates este lider in Premier League și se intarește pentru a cuceri titlul dupa o pauza de 19 ani. Arsenal, transfer de titlu! „Tunarii” au platit 24 de…