- Radu Dragușin are șanse mari sa continue in Italia. Genoa, formație la care este imprumutat de la Juventus, este pregatita sa-l transfere definitiv. Fundașul de 20 de ani a impresionat in Serie B și i-a convins pe oficialii de la Genoa. Radu Dragușin, șanse mari sa continue in Italia: „Vor achita 6…

- Arsenal s-a ințeles cu Leandro Trossard (28 de ani). Brighton ar putea primi pana la 31 de milioane de euro in schimbul belgianului, in funcție de indeplinirea anumitor clauze contractuale. Arsenal a fost invinsa de Chelsea la licitația pentru ucraineanul Mykhaylo Mudryk (22 de ani). „Tunarii” s-au…

- Au fost meciurile de neratat in campionatele de top ale Europei. Liderul din Franta, PSG, s-a incurcat in deplasarea cu Rennes si a fost invinsa, scor 0-1. In schimb, prima clasata din Premier League a obtinut o victorie uriasa. Arsenal a castigat derby-ul cu Arsenal, scor 0-2. Update: AS Roma – Fiorentina…

- Darwin Nunez a fost aparat de Alan Shearer, cel mai bun marcator din istoria Premier League. Atacantul lui Liverpool a fost transferat de la Benfica, vara trecuta, pentru 75 de milioane de euro. Deși mutarea a produs mult entuziasm pentru fanii „cormoranilor”, Nunez a avut evoluții oscilante. Darwin…

- Cristiano Ronaldo ar putea incasa suma uluitoare de 400 de milioane de euro, in Arabia Saudita, a declarat o sursa apropiata noului sau club pentru AFP. Oficialii din Golf vor ca starul lusitan sa promoveze Campionatul Mondial din 2030, atunci cand se pregateste o premiera mondiala. Cristiano Ronaldo…

- Jack Grealish, ratari incredibile in Leeds – Manchester City! Fotbalistul englez a fost titularizat de Pep Guardiola in deplasarea de la Leeds. Vicecampionul european a ratat insa ocazii uriașe in prima repriza, scoțandu-l din sarite pe antrenorul „cetațenilor”. Jack Grealish, ratari incredibile in…

- Al-Nassr iși construiește o echipa de top, iar pe langa Cristiano Ronaldo, au mai adaugat pe lista un alt star din fotbalul european. Este vorba despre N’Golo Kante, mijlocașul care a devenit campion mondial cu Franța in 2018, fiind unul dintre cei mai importanți jucatori ai naționalei sale la momentul…

- Kylian Mbappe „rupe” TikTok-ul in doua. Filmuletul cu revenirea lui Kylian Mbappe in cantonamentul celor de la PSG a fost vizualizat, in doar 24 de ore, de peste 60 de milioane de ori. Vorbim despre filmuletul postat pe contrul oficial al celor de la PSG. Un al doilea filmulet a devenit viral in doar…