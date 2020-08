Stiri pe aceeasi tema

- Arsenal a cucerit Cupa Angliei la fotbal, sambata seara, dupa ce a invins-o pe Chelsea cu scorul de 2-1 (1-1), in finala desfasurata pe Stadionul Wembley din Londra, fara spectatori. Derby-ul londonez a fost adjudecat de ''tunari'', gratie dublei reusite de gabonezul Pierre-Emerick Aubameyang…

- ​Echipa Arsenal a învins formatia Chelsea, scor 2-1, sâmbata, pe Wembley, si a câstigat Cupa Angliei pentru a 14-a oara.Pentru Arsenal a marcat Aubameyang '28 (penalti) si '67. Golul echipei Chelsea a fost înscris de Pulisic '5. Vezi aici reușitele.În…

- Arsenal - Chelsea, finala Cupei Angliei, se joaca azi, de la ora 19:30. Cele doua echipe nu au impresionat in campionat, acolo unde, totuși, Chelsea a obținut locul 4 și, implicit, calificarea in Liga Campionilor, in vreme ce Arsenal a incheiat pe poziția a opta. Pentru ”tunari”, caștigarea Cupei ar…

- ''Imi doresc enorm sa castigam Cupa Angliei'', a declarat vineri antrenorul echipei Chelsea Londra, Frank Lampard, cu o zi inainte de disputarea actului final al competitiei, contra celor de la Arsenal. ''As fi incantat sa castigam trofeul. Cand ajungi intr-o finala vrei sa o…

- Chelsea a caștigat semifinala Cupei Angliei cu Manchester United, scor 3-1, și o va infrunta pe Arsenal in ultimul act. Finala Cupei Angliei, Arsenal - Chelsea, se va disputa pe 1 august, pe Wembley. Accidentarea grava suferita de Bailly in prima repriza a facut ca golul de 1-0 sa fie marcat in al…

- Arsenal și Manchester City se intalnesc in aceasta seara, de la ora 21:45, intr-o confruntare din semifinalele Cupei Angliei. Partida va putea fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro. Meciul se joaca intr-o singura manșa, pe Wembley, fara spectatori!Chelsea - Manchester United e cealalta semifinala…

- Arsenal - Manchester City, prima semifinala a Cupei Angliei, se joaca sambata pe Wembley, de la ora 21:45. Londonezii sunt abia pe locul 9 in campionat și mai au doar șanse teoretice de a prinde Europa League daca nu caștiga Cupa. ”Tunarii” dețin recordul de trofee cucerite in FA Cup, 13, in vreme…