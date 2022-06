„Arsenal” ridicat de poliţişti după agresarea unui băiat de 16 ani Politistii doljeni au ridicat spray-uri lacrimogene, bastoane, bate, cartuse si un pistol, in urma unor perchezitii efectuate marti, in Craiova si Simnicu de Sus. Perchezitiile au fost facute la persoane suspectate ca au agresat un tanar de 16 ani, din Craiova. Tot marti, doi tineri au fost retinuti pentru comiterea infractiunii de lovire sau alte violente. Incidentul a avut loc pe 5 mai, in parcarea unui restaurant din Simnicu de Sus. Potrivit oamenilor legii, agresiunea a fost sesizata de medicii Spitalului de Urgenta Craiova, unde a ajuns tanarul batut. „La data de 5 mai, politistii au fost… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

