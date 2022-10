Stiri pe aceeasi tema

- Inter Miami, echipa lui David Beckham din MLS, pregatește o oferta pentru Cristiano Ronaldo. Starul portughez ar putea in sfarșit sa plece de la Manchester United. Englezii de la The Sun noteaza ca Ronaldo ar lua in calcul plecarea la echipa lui David Beckham dupa ce Erik ten Hag l-a ținut pe banca…

- Anamaria Prodan pregateste transferul de milioane al lui Nicolae Stanciu. Mijlocasul roman evolueaza la Wuhan Three Towns, dar este gata sa revina in Europa. Anamaria Prodan a anuntat ca e gata sa ii gaseasca o noua echipa mijlocasului cotat la 5.5 milioane de euro. Impresara il descrie drept cel mai…

- Lionel Messi va reveni la Barcelona, dupa doua sezoane petrecute la PSG. Acesta este anuntul momentului in presa internationala. Starul argentinian este asteptat inapoi pe Camp Nou in vara viitoare, cand ii va expira intelegerea cu trupa din capitala Frantei. Lionel Messi a fost transferat la PSG in…

- A fost spectacol in cele mai tari campionate din Europa. Manchester City – Manchester United, derby-ul zilei, s-a incheiat 6-3. Erling Haaland si Phil Foden au facut show in etapa a 9-a din Premier League. In Spania, Real Madrid s-a incurcat cu Osasuna, scor 1-1, iar Barcelona este lider in premiera.…

- Rezultatele zilei in Europa. Arsenal – Tottenham 3-1 și Inter – AS Roma 1-2 au fost meciurile „de foc” de sambata. Tot in Premier League, Liverpool a remizat spectaculos cu Brighton, scor 3-3. In Spania, Barcelona a obtinut un succes la limita, scor 1-0, in timp ce Atletico Madrid a invins-o pe Sevilla,…

- Cristiano Ronaldo urma sa incaseze un bonus colosal din partea celor de la Al-Hilal. Echipa din Arabia Saudita il platea regeste pe starul lusitan, insa transferul nu s-a materializat si atacantul a ramas la Manchester United pentru inca un sezon. Cristiano Ronaldo a primit o oferta din Golf, in perioada…

- Manchester United a bifat prima victorie a noului sezon din Premier League, luni, scor 2-1, contra rivalei Liverpool, in derbiul etapei a treia. Cristiano Ronaldo a fost introdus pe teren abia in minutul 86.​

- Cristiano Ronaldo isi doreste sa plece de la Manchester United, la doar un an de la sosirea sa pe „Old Trafford“ si asta pentru ca „diavolii“ nu au prins Liga Campionilor. Si lusitanul nu duce lipsa de oferte, chiar daca are 37 de ani! In afara interesului prezentat de catre PSG, CR7 a primit o superoferta…