- Arsenal a facut un pas nepermis in lupta pentru titlu in Premier League. „Tunarii" au pierdut pe teren propriu in fața celor de la Brighton (3-0) și depind de rezultatele celor de la Manchester City pentru a mai spera la caștigarea campionatului.

- Mikel Arteta (41 de ani), antrenorul lui Arsenal, insista ca „tunarii” mai au șanse sa caștige Premier League, in ciuda infrangerii usturatoare cu Manchester City de miercuri seara, 1-4. Omologul Pep Guardiola și-a pus in garda jucatorii: „E in mainile noastre, nu ne permitem sa ne pierdem concentrarea”.…

- Manchester City și Arsenal se vor intalni miercuri intr-un duel foarte important pentru titlu in Premier League, iar Pep Guardiola a avut numai cuvinte de lauda la adresa fostului sau elev Mikel Arteta, la conferința de presa dinaintea partidei.

- Mikel Arteta (41 de ani), antrenorul celor de la Arsenal, spune ca „tunarii” nu vor renunța ușor la lupta pentru titlul din Premier League, contra lui Manchester City. Vineri seara, londonezii au remizat contra ultimei clasate, Southampton, scor 3-3, in runda cu numarul 32 din Premier League. Tehnicianul…

- Presata de victoria obținuta de Manchester City cu Newcastle, Arsenal a reușit o victorie incredibila in duelul cu Bournemouth (3-2), la capatul unui meci in care „tunarii” au revenit de la 0-2.

- Caștigarea titlului in Premier League este intotdeauna un obiectiv pentru marile cluburi ale Angliei. Chelsea, Manchester City, Manchester United, Arsenal sau Liverpool spera an de an sa puna mana pe marele trofeu, insa exista și un al doilea “trofeu“ pe care il pot cuceri nu mai puțin de trei echipe,…

- Kevin De Bruyne (31 de ani) a fost implicat intr-un incident cu Mikel Arteta pe parcursul meciului Arsenal - Manchester City 1-3. In prima repriza, la scorul de 1-1, De Bruyne l-a imbrancit pe Arteta pe marginea terenului. Belgianul s-a enervat dupa ce antrenorul lui Arsenal a lovit o minge care ieșise…

- Arsenal - Manchester City, cel mai așteptat meci al sezonului 2022/2023 din Premier League, e programat miercuri seara, de la ora 21:30, pe "Emirates" din Londra. Mikel Arteta da marele test in fața lui Pep Guardiola, omul de la care a "furat" meserie, cele mai bune linii ofensive promit un adevarat…