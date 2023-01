Stiri pe aceeasi tema

- Cristiano Ronaldo a fost prezent la antrenamentele lui Real Madrid. „Galacticii” sunt prezenți in Arabia Saudita, acolo unde vor disputa finala Supercupei Spaniei, cu Barcelona. Cristiano Ronaldo și-a vizitat fosta echipa, care s-a antrenat chiar pe arena celor de la Al-Nassr. CR7 a fost surprins purtand…

- Cristiano Ronaldo a luat o decizie surprinzatoare si l-a scos din schema pe Jorge Mendes. Cunoscutul impresar, care s-a imbogatit dupa ce a impresariat transferurile lui Ronaldo la Manchester United (2003) si Real Madrid (2009), nu s-a ocupat si de aducerea starului portughez la Al-Nassr. Atacantul…

- Au aparut vesti despre cand va debuta Cristiano Ronaldo la Al-Nassr. Atacantul in varsta de 37 de ani este pregatit sa isi faca aparitia pe teren intr-un derby important din Arabia Saudita. CR7 a semnat un contract urias cu Al-Nassr, valabil pana in 2025, si a devenit cel mai bine platit sportiv. Va…

- Ziua pacalelilor in presa din Spania: Barcelona a intrat in cursa pentru Kylian Mbappe! Jurnalistii iberici au facut un anunt bomba, intr-o zi in care sarbatoresc ”Ziua Sfinților Inocenți”, si anume ca starul lui PSG ar fi aproape de catalani, si nu de Real Madrid, asa cum s-a tot zvonit. Este stiu…

- Cristiano Ronaldo este așteptat sa semneze cu noua echipa pana la finalul anului. Jurnaliștii spanioli anunța ca lusitanul nu va mai juca in Europa din 2023, destinația cea mai probabila fiind Arabia Saudita. Dupa un inceput de sezon foarte complicat la Manchester United, Cristiano Ronaldo este hotarat…

- Marius Niculae, fost coechipier cu Cristiano Ronaldo, a facut dezvaluiri halucinante despre contractul portughezului cu Al Nassr. „Sageata” e convins ca starul lusitan va fi cel mai bine platit om de pe planeta. Marius Niculae și Cristiano Ronaldo au fost colegi la Sporting Lisabona in 2001-2003, inainte…

- A fost zi plina de derby-uri in Europa! Ziua a inceput cu confruntarea Chelsea – Arsenal 0-1. Spectacolul din Premier League a continuat cu Tottenham – Liverpool 1-2. In Italia, etapa a fost de-a dreptul nebuna: Roma – Lazio și Juventus – Inter s-au jucat in aceeasi zi. Toate rezultatele le gasiti in…

- Cele mai tari meciuri din Europa sunt in format LIVE SCORE pe www.as.ro. Evenimentul zilei este Barcelona – Almeria, ultimul meci din cariera lui Gerard Pique. Update 23.25: Barcelona – Almeria 2-0! Frenkie de Jong a inscris dupa o minge respinsa in fața de portarul advers. Update 23.20: Barcelona –…