Arsă de vie în casă după ce o lumânare a fost uitată aprinsă Incendiul a fost semnalat la ora 4.28, de catre vecini. Focul ar fi izbucnit chiar in incaperea in care dormea femeia, si ar fi pornit de la o lumanare uitata aprinsa. Locuinta a fost distrusa in proportie de 50-, iar femeia era cunoscuta ca fiind o consumatoare de bauturi alcoolice. „La incendiu s-a intervenit cu doua autospeciale. Incendiul s-a manifestat pe o suprafata de aproximativ 60 metri patrati, intr-o incapere si la acoperis, plafonul (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

