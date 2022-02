Stiri pe aceeasi tema

- In seara zilei de joi, 27 ianuarie, un apartament de la etajul 4 al unui bloc locativ din Tiraspol a fost cuprins da flacari. Vecinii au fost cei care au chemat pompierii, dupa ce au observat fumul și au auzit strigate de ajutor.

- Un incendiu de proporții a avut loc in comuna Bogați, județul Argeș, unde casa unei femei care locuia singura a izbucnit in flacari. Femeia a sunat la pompieri, iar pana au ajuns aceștia, a strigat la vecinii care au ajutat-o sa iși scoata din locuința o parte din bunuri.

- Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf au parte de o perioada dificila, iar asta din cauza scandalurilor din ultima perioada. Rebecca, fiica Anamariei Prodan "l-a pus la zid" pe antrenor, iar aceasta a marturisit intr-un interviu acordat presei din Polonia ca este dezamagita de alegerile facute de…

- Acum, actualul antrenor al celor de la CSU Craiova este pus la zid și de Rebecca Dumitrescu Prodan, fiica sa vitrega. Acesta a dezvaluit prin intermediul unui interviu acordat in presa din Polonia ca este total dezamagita de alegerile lui Reghecampf. Cu toate acestea, tanara a marturisit ca se roaga…

- Militarii Detașamentului de Pompieri Radauți, impreuna cu lucratori ai Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgența Dornești, au intervenit cu patru autospeciale de stingere și o ambulanța SMURD B2 pentru localizarea și lichidarea unui incendiu izbucnit la o gospodarie din localitatea Dornești, transmite…

- Pentru a salva o pisica din subsolul unui bloc situat in Sectorul 5, o femeie a ales sa intre printr-o gaura de aerisire. doar ca a ramas blocata. Vecinii au sunat la 112 , iar pompierii militari incearca sa o scoata cu ajutorul uleiului. O femeie din Sectorul 5 al Bucurestiului a intrat azi-noapte…

- Pentru a salva o pisica din subsolul unui bloc situat in Sectorul 5, o femeie a ales sa intre printr-o gaura de aerisire. doar ca a ramas blocata. Vecinii au sunat la 112 , iar pompierii militari incearca sa o scoata cu ajutorul uleiului. O femeie din Sectorul 5 al Bucurestiului a intrat azi-noapte…

- Polițiștii din Vicovu de Sus au mers in control in baza unei sesizari depusa de o persoana, iar barbatul vizat a recunoscut ca intr-adevar crește un lup. Omul le-a povestit polițiștilor ca in urma cu doi ani a cumparat de la o persoana necunoscuta puiul de lup, pe care l-a crescut și ingrijit in tot…