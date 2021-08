ARRA, un artist cu o voce extraordinara si o poveste de viata impresionanta, lanseaza o piesa noua!

ARRA este un artist romano-palestinian care a fost remarcat de profesioniștii din industrie dar și de public datorita prestațiilor excelente de pe scena Vocea Romaniei, unde a ajuns pana in semifinala și Megastar, unde a caștigat finala. Acesta lanseaza primul sau single in limba araba, Al Arab Hubol. Dupa ce a lansat cu succes in industria muzicala artiști precum Jo, UDDI sau Nadir, Famous Production, casa de producție muzicala a lui Randi, iși indreapta acum atenția și in afara granițelor țarii. Label-ul aduce in atenția publicului un artist complex și talentat. Artistul are o poveste de viața…