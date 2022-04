Stiri pe aceeasi tema

- Cu ocazia zilei de 1 aprilie, concurenții din casa Mireasa- Capriciile Iubirii au fost puși pe șotii și au dat in mintea copiilor. Fetele și baieții s-au distrat pe cinste, dar pentru unii dintre ei au existat și mici suparari. Despre ce este vorba.

- Perneș, din casa Mireasa- Capriciile Iubirii pare ca a trecut peste desparțirea de Sabrina, iar acum este gata sa inceapa o noua relație. Concurentul iși dorește ca in concurs sa apara o noua fata, deoarece cele care se afla deja in competiție nu il atrag sub nicio forma, ba chiar a spus ca le vede…

- Sambata seara cuplurile din casa Mireasa- Capriciile Iubirii au avut parte de o distracție pe cinste, iar Larisa și Robert, care deși nu sunt impreuna se aflau printre ele. Robert i-a furat un sarut Larisei, iar concurenta a fost total șocata, deoarece nu se aștepta nicio secunda.

- MApN aduce mașini de lupta la București. Ministerul Apararii Naționale a anunțat ca de luni pana vineri tehnica de lupta a Batalionul Capidava din Medgidia este transportata pe celea ferata la București. Potrivit unui anunț al MApN, in perioada 21-25 februarie, tehnica de tip MLI (Mașini de Lupta ale…

- Sabrina și Perneș, din casa Mireasa- Capriciile Iubirii, formeaza in sfarșit un cuplu. Concurentul este in al noualea cer și deja iși face planuri de viitor cu frumoasa lui iubita. El nu a mai simțit pentru nimeni ce simte pentru Sabrina, iar in momentele in care se afla in prezența ei se simte liniștit.

- Inimioara a avut parte de o surpriza in cadrul emisiunii Mireasa - Capriciile Iubirii, prezentata de Gabriela Cristea. Tanara și-a auzit pentru prima data mama de cand a intrat in show-ul matrimonial, iar momentul a fost unul extrem de emoționant.

- Dupa doar cinci luni de casnicie, Liviu și Maria au anunțat ca divorțeaza și au inceput sa faca acuzații grave unul la adresa celuilalt. Cu doua saptamani inainte de semnarea actului de divorț, caștigtorii sezonului 3 al reality show-ului ”Mireasa” au ajuns din nou impreuna la ”Mireasa - Capriciile…

- Ce au facut Ela și Petrica dupa ce au ieșit din emisiune și cum au petrecut sarbatorile de iarna. Caștigatorii sezonului 4 de la Mireasa- Capriciile Iubirii au stat alaturi de cele mai dragi persoane din viața lor. Cat de bine se ințelege Petrica cu parinții partenerei lui.