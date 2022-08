Stiri pe aceeasi tema

- Una dintre cele mai iubite rețete de sezon sunt roșiile conservate cu busuioc și usturoi. nici un alt fel de conserva nu poate pastra mai bine aromele de vara inchise intr-un borcan. Multe gospodine sunt de parere ca roșiile iși pastreaza perfect și culoarea și gustul, de parca ar fi proaspat culese,…

- In fiecare vara și toamna, gospodinele au grija sa iși faca provizii pentru iarna. De pe rafturile din camara nu lipsesc niciodata celebrele muraturi. Preparate corect pentru sezonul rece, muraturile din beci sunt un adevarat deliciu. In incercarea de a se intrece in rețete insa, nu toate gospodinele…

- Daca vrei sa te bucuri de un preparat delicios, pe care sa il ai și la iarna, atunci noi iți prezentam rețeta de roșii siciliene cu busuioc. Nu este un preparat complicat, dureaza doar 20 de minute sa-l faci, iar gustul lui este unul cu adevarat delicios. Ai nevoie de puține ingrediente și cu siguranța…

- Vrei sa te delectezi cu un preparat delicios, dar in același timp sa-l realizezi destul de ușor? Noi iți prezentam rețeta de paste cu roșii și busuioc care cu siguranța vor fi pe placul familiei tale, dar și a musafirilor. Iata care sunt ingredientele de care ai nevoie pentru a-l prepara!

- Pe timp de vara mai toate gospodinele pun roșii la borcan pentru a avea pentru cand vine iarna. Este un mod foarte bun de avea suc de roșii natural in zilele friguroase. In acest fel economisești și bani pe timp de iarna și te bucuri și de gustul minunat pe care il ofera mancarii.

- Daca ai pofta de o mancare buna și care se prepara foarte repede, atunci iți recomandam mancare de vinete cu roșii și usturoi, un preparat gustuos și cu care ii vei surprinde și pe cei dragi.

- Cantitatile: 2 pui mici, 2 catei usturoi, un patrunjel taiat juliena, zeama unei lamai, verdeata, 300 gr. vin alb, 150 gr. apa, frac12; pahar untdelemn fin, cateva rosii. Se prepara sosul din usturoi, patrunjel, untdelemn, rosii, verdeata, se stinge si subtiaza cu vin. Cand da in clocot, se adauga puii…

- Fasolea pastai este cunoscuta și sub denumirea de teci. Aceasta rețeta se pastreaza excelent la borcan pentru iarna. Gospodinele au un truc simplu, cu un ingredient pe care oricine il are in casa, și anume aspirina, pentru ca fasolea pastai sa se pastreze foarte bine in camara.