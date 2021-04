Gjorgji Nedelkoski, sau Djoko printre prieteni, a construit in Romania una dintre cele performante clinici medicale dedicata sportivilor amatori și de performanța precum și oamenilor care sufera de afecțiuni osteoarticulare. Acesta este licențiat in recuperare medicala, are o experiența de peste 14 ani și in ultimii 12 ani conduce Kineto Medical Health, clinica pe care a ridicat-o de la zero. Djoko provine dintr-o familie de aromani din localitatea Struga, din Macedonia de Nord, celebra pentru festivalul sau internațional ”Serile de poezie de la Struga”. A venit in Romania in 2003, a urmat cursurile…