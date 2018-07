Cei care sunt la curent cu stilul de viața al familiei Kardashian știu exact cat de multe extravaganțe iși permit. Kim Kardashian a facut furori pe internet in urma cu peste un an, atunci cand fanii au observat ca vedeta și-a cumparat tomberoane de firma. Acum, o noua aroganța a adus-o in atenția publica – mai mult decat de obicei.