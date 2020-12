Stiri pe aceeasi tema

- Ordonanța de Urgența nr. 19 din 4 februarie 2020 privind organizarea si desfasurarea recensamantului populatiei si locuintelor din Romania in anul 2021 prevede ca persoanele salariate care se autorecenzeaza prin intermediul internetului au dreptul la o zi libera, platita, in scopul incurajarii utilizarii…

- Kelemen Hunor, liderul UDMR, s-a aflat sambata la Budapesta, unde a discutat cu premierul Viktor Orban despre viitoarea participare a formațiunii maghiare in guvernul de coaliție de la București. Acordul pentru o coaliție de guvernare a fost anunțat vineri seara, dupa ce a fost negociat timp de zece…

- Tudorache se afla pe poziția a doua in București, chiar sub Alexandru Rafila, cel care a deschis lista PSD in Capitala. Urmatorul pas il reprezinta validarea mandatului in Parlament, procedura care se realizeaza pentru toți aleșii in acest weekend. Kelemen Hunor, in vizita la Budapesta. S-a intalnit…

- Prim-ministrul ungar Viktor Orban si liderul Uniunii Democrate Maghiare din Romania (UDMR), Kelemen Hunor, au avut sambata dupa-amiaza o intrevedere la Budapesta, a anuntat Bertalan Havasi, seful biroului de presa al premierului ungar, transmite MTI, potrivit Agerpres. In timpul intalnirii, cei doi…

- Președintele Klaus Iohannis a discutat cu liderul UDMR, Hunor Kelemen, cu privire la o viitoare coaliție de guvernare, a anuntat liderul senatorilor UDMR, Cseke Attila. "Pot sa confirm ca a existat o discuție intre domnul președinte Iohannis și domnul președinte Kelemen Hunor in cursul zilei de astazi.…

- Prim-ministrul polonez Mateusz Morawiecki se va intalni luni la Varsovia cu omologul sau ungar Viktor Orban, a informat un purtator de cuvant al guvernului, transmite Reuters. 'Intalnirea de lucru de astazi (luni) este destinata, intre altele, discutarii actiunilor urmatoare in contextul negocierilor…

- Președintele Romaniei s-a aratat extrem de optimist luni in vederea campaniei de vaccinare a populației, spunand ca la nivel european ar putea fi folosite in paralel chiar și patru tipuri de vaccin. O imunizare in masa nu ar fi insa posibila mai devreme de primavara. In condițiile in care se vehiculeaza…