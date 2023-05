Aroganță de lider PSD Șeful PSD Campia Turzii, Avram Gal, cunoscut in mediul online dupa ce și-a facut reclama ca vinde burger cu foița de aur „cu doar 250 lei” a devenit din nou viral cu o alta postare, in care iși promoveaza produsele restaurantului sau de lux. Unul dintre produse este o cafea, costul acesteia fiind unul amețitor, […] The post Aroganța de lider PSD appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

- Prim-vicepreședintele PNL Rareș Bogdan, care acum cinci ani era principala portavoce impotriva Guvernului PSD care daduse Ordonanța 13, și-a amintit cu tristețe de acele vremuri și le-a cerut colegilor de partid sa indrepte votul dat in Senat. Europarlamentarul PNL considera ca pragul valoric pentru…

- Directorul general al CFR Calatori, Traian Preoteasa, a declarat luni ca incidentul feroviar din Teleorman, unde un tren CFR Calatori a intrat intr-un tren marfar, s-a petrecut din vina mecanicului, care nu a oprit la semnalul roșu, transmite Europa FM. „Vin de la Roșiori, de la locul faptei și am…

- Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat, marti, cererea de pensionare inaintata de fostul sef al Directiei Nationale Anticoruptie Crin Bologa, informeaza Agerpres. „Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a hotarat inaintarea catre presedintele…

- Seful diplomatiei ucrainene Dmitro Kuleba a cerut o ancheta a Curtii Penale Internationale (CPI), dupa difuzarea unor imagini care arata, potrivit acestuia, un prizonier de razboi ucrainean executat de soldati rusi, relateaza AFP. „O inregistrare ingrozitoare cu un prizonier de razboi ucrainean neinarmat…

- Președintele Klaus Iohannis va efectua, in perioada 6-10 martie, o vizita oficiala in Japonia și o vizita de stat in Republica Singapore. Șeful statului va avea intrevederi cu Imparatul Japoniei, cu prim-ministrul și cu președinții celor doua Camere ale Dietei Naționale a Japoniei, iar in Singapore…

- Președintele Klaus Iohannis a fost surprins, joi, 9 februarie, la reuniunea extraordinara a Consiliului European de la Bruxelles, in ipostaze rar intalnite. Șeful statului rade și le zambește tuturor liderilor europeni cu care a stat de vorba. Iar fotografiile au fost realizate de fotograful Administrației…

- Șeful DNA, Crin Bologa, s-a asigurat ca ramane la DNA și dupa ce ii expira actualul mandat la conducerea instituției, peste cateva zile, pe 20 februarie. Bologa s-a inscris la concursul pentru ocuparea funcției de șef al DNA, dar calendarul interviurilor este programat astfel incat pe 27 februarie sa…

- Președintele Klaus Iohannis a recunoscut, joi, ca „sunt probleme” cu lucrarea de doctorat a ministrului de Interne, Lucian Bode. Șeful statului a precizat ca spera ca pana la rotația guvernamentala PNL sa ia o decizie „clara”. „Este adevarat, acolo sunt probleme. Aceste probleme trebuie luate, dupa…