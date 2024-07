Aroganta, clanța și portanța în politică Daca mai iese vreun agramat economic sa imi spuna ce bine merge economia Romaniei pe imprumuturi la IFN-uri globale ma duc sa imi iau permis de vidanjor. Ca mirosul pestilențial al prostiei risca sa ne mute nasul in 2025-2026. Nici degajarile de „miresme” de inteligenți economic de la cozile la case aproape moca cu dobanzi […] The post Aroganta, clanța și portanța in politica first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Fostul șef de stat, Igor Dodon i-a mulțumit Președintelui Republicii Populare Chineze, Xi Jinping, pentru invitația de a participa la reuniunea cu ocazia celei de-a 70-a aniversari de la proclamarea celor Cinci Principii ale Coexistenței Pașnice. „Am facut un schimb de opinii despre situația in domeniul…

- China spera ca partea europeana sa urmeze o politica "rationala si pragmatica" fata de Beijing, a declarat marti ministrul de externe, Wang Yi, intr-o convorbire telefonica cu ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto, informeaza Reuters, informeaza Agerpres.

- CARIERA… Alungarea ziariștilor incomozi de la conferința de presa este doar ultima isprava dintr-un lung șir de tampenii marca Adrian Solomon. De zeci de ori, acesta a intrat inclusiv in atenția presei naționale datorita comportamentului sau suburban. Dincolo de contrele cu adversarii politici, Solomon…

- PNL va avea propriul candidat la alegerile prezidentiale, a subliniat, miercuri, presedintele partidului, Nicolae Ciuca, care a mentionat ca aceasta abordare nu se va schimba. „PNL va avea propriul candidat la alegerile prezidentiale si toate aceste scenarii, cum este normal in viata politica si in…

- Pentru prima data, UDMR caștiga și o alta comuna in afara de Ghimeș: la Gaiceana a caștigat pal Alina. AUR are doi primari in județ iar USR – șase. PNL a caștigat 23 de UAT-uri iar restul județului este colorat in roșu PSD. Rezultate parțiale ale alegerilor locale din județul Bacau (in ordine alfabetica)…

- In satul pitoresc Ingria, din apropiere de Torino (Italia), are loc o drama politica neobișnuita: aproximativ doua treimi dintre locuitori - 30 din 46 de persoane - candideaza la alegerile locale (alte 26 s-au inregistrat pentru a vota in strainatate). Acest lucru a dus la faptul ca pina și o mama și…

- Campania de realegere a lui Joe Biden și-a intensificat atacurile la adresa lui Donald Trump in legatura cu condamnarea sa penala din New York, in timp ce democrații l-au indemnat pe președinte sa profite de verdictul de vinovație ca arma electorala impotriva rivalului sau republican. Potrivit Financial…

- Premierul Marcel Ciolacu, presedintele PSD, a declarat, luni, ca in coalitie se decid functiile politice si se stabilesc anumite principii, dar nu trebuie confundate deciziile care se iau in Guvernul Romaniei si deciziile care se iau politic in coalitie, conform Agerpres. „In coalitie decidem, de exemplu,…