- Violeta Alexandru, fost ministru al Muncii in Guvernul Orban, critica strategia Guvernului Citu in privinta ridicarii restrictiilor pentru evenimentele in aer liber. Aceasta afirma ca se greseste fata de organizatorii de concerte si alte evenimente, pentru ca nu li sa o perspectiva concreta si nici…

- "Starea de alerta ramane. Vom avea o sedinta de guvern maine (vineri - N.R.) in care vom modifica in functie de deciziile pe care le-am luat astazi (joi - N.R.) impreuna. Foarte important, apar aceste relaxari, dar toti romanii trebuie sa inteleaga ca suntem inca in pandemie. Avem vaccin, trebuie sa…

- U.A.T. Seimeni va functiona respectand masurile din Anexa 3. Masurile adoptate se aplica pentru o perioada de 14 zile.Astazi, in cadrul CJSU, a fost votata hotararea nr. 64. Aceasta prevede reevaluarea incadrarii U.A.T. Seimeni din Hotararea CJSU nr. 59 15.04.2021 si incadrarea localitatii in limita…

- Vineri, 30 aprilie, este ultima zi in care va fi in vigoare Hotararea CJSU Iași nr. 79 din 16 aprilie 2021 care a instituit masurile de prevenție specifice scenariului galben. In cazul in care trendul descrescator al incidenței se va menține (astazi incidența in mun. Iași este de 1,41 la mia de locuitori),…

- Astazi, in cadrul CJSU, a fost votata hotararea nr. 63. Aceasta prevede incadrarea U.A.T. Dumbraveni si U.A.T. Lumina in limita de incidenta cumulata la 14 zile mai mare de 3 1.000 de locuitori. Astfel, cele doua localitati vor functiona respectand masurile din Anexa 4.Masurile adoptate se aplica pentru…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Alba a emis vineri o noua hotarare care vizeaza restricții la Cugir, Calnic, Ceru Bacainți, Doștat, Lupșa și Salciua. Redam mai jos Hotararea nr. 89, comunicata de autoritațile județene. Anexa hotararii poate fi vizualizata AICI. COMITETUL JUDEȚEAN PENTRU…

- Un ordin comun al Ministrului Educatiei si Ministrului Sanatatii, emis sambata, modifica masurile de organizare a activitatii in cadrul unitatilor sau institutiilor de invatamant. Scenariul de functionare al unitatii sau institutiei de invatamant pe parcursul anului scolar sau universitar se va actualiza…

