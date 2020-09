Stiri pe aceeasi tema

- Arnold Schwarzenegger le-a aratat fanilor cum se începe o noua saptamâna și cum se simte motivația unei zile de luni la vârsta de 73 de ani. Actorul a postat un filmuleț cu unul dintre exercițiile sale favorite din sala de fitness.A adunat peste 3.6 milioane de vizualizari, iar…

- Actrița Ana Ularu care a jucat cu mai multe celebritați printre care Tom Hanks și Keanu Reeves la Hollywood și a aparut in serialul “Emerald City” are parte de o noua premiera. Romanca noastra a primit un nou rol in serialul “Alex Ryder”, care s-a filmat in mare parte și in Romania. Bazat pe volumul...…

- "100 de moldoveni au zis", cel mai asteptat game show de la PRIME, revine pe micile ecrane cu o mare surpriza. Noul sezon, care va incepe in toamna, va fi gazduit de Lilu Ojovan, una dintre cele mai indragite prezentatoare TV si un internaut popular.

- Verdictul in procesul intentat de actorul si muzicianul Johnny Depp ziarului britanic The Sun pentru defaimare este asteptat cel mai devreme in luna septembrie, scrie Deadline.com.Considerat cel mai mare proces de defaimare din Anglia secolului 21, procesul a inceput pe 7 iulie si s-a incheiat…

- Berbec Vei pune la punct ultimele detalii legate de proiectele de serviciu și vei reuși sa ajungi la un numitor comun impreuna cu persoanele de care depinde munca ta. Este o zi norocoasa și plina de energie, in care vei comunica deschis cu cei din jur. Taur Vei avea o perioada plina și te vei ocupa…

- Poate ca n-au in palmares premii mari, dar au adus pe ecrane blockbusterul de actiune. Un gen in care exceleaza si azi, desi sunt la varsta la care cei mai multi se lasa de meserie. Continua sa faca furori si acum!

- Mircea Solcanu a disparut de multa vreme din lumina reflectoarelor, iar in 2012 fostul prezentator TV a trecut printr-o interventie chirurgicala extrem de riscanta la Viena, pentru indepartarea unei tumori la creier. Acum este greu de recunoscut. Prezentatorul a postat recent o fotografie pe contul…