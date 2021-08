Stiri pe aceeasi tema

- In conditiile in care cazurile de infectare cu Covid-19 continua sa creasca din cauza variantei Delta, actorul Arnold Schwarzenegger i-a criticat pe cei care sunt impotriva purtarii mastilor, numindu-i „idioti”, si a facut apel ca oamenii sa se vaccineze, potrivit news.ro.„Oamenii ar trebui sa stie…

- Arnold Schwarzenegger, fost guvernator al Californiei, s-a enervat, intr-un interviu acordat CNN, contra persoanelor "care pun liberatea inaintea sanatatii si sigurantei lor" si i-a numit "idioti", potrivit news.ro. In conditiile in care cazurile de infectare cu Covid-19 continua sa creasca…

- Arnold Schwarzenegger, fost guvernator al Californiei, s-a enervat într-un interviu acordat CNN din cauza persoanelor „care pun liberatea înaintea sanatatii si sigurantei lor” si i-a numit „idioti”, relateaza USA Today și News.ro. În conditiile în…

- Arnold Schwarzenegger, fost guvernator al Californiei, s-a enervat, intr-un interviu acordat CNN, contra persoanelor "care pun liberatea inaintea sanatatii si sigurantei lor" si i-a numit "idioti".

- Arnold Schwarzenegger a trimis un mesaj dur catre americanii care sfideaza protocoalele sanitare pentru combaterea COVID-19 și refuza sa poarte maștile de protecție pentru ca le-ar incalca drepturile cetațenești, informeaza Insider . „Exista un virus aici, ucide oamenii”, a spus „Terminator” Arnold…

- Masca de protectie si distantarea fizica par sa fie masuri uitate de turistii de pe litoralul romanesc. Putini mai respecta regulile de preventie in spatiile inchise, iar plajele au devenit, de la inceputul sezonului, un adevarat furnicar.

- Frontierele SUA raman in continuare inchise pentru calatorii internationali, indiferent daca sunt vaccinati sau nu. Dupa acest anunț s-a stabilit ca cetațenii americani vaccinați anti-Covid sa poarte din nou masca in interior, in zonele cu risc epidemiologic crescut. „In zonele in care transmiterea…

- Un studiu publicat de cercetatorii chinezi arata ca anticorpii dezvoltați de oamenii care s-au vindecat de COVID-19 dureaza pana la 12 luni in 70% din cazuri, conform EFE, citat de Agerpres și Libertatea . In cadrul studiului au fost recoltate 1.800 de mostre de plasma convalescenta de la 869 de persoane…