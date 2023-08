Stiri pe aceeasi tema

- Arnold Schwarzenegger a recunoscut! Legendarul actor de la Hollywood sufera de o boala crunta. Care este starea de sanatate a superstarului și ce declarații a facut el pentru presa internaționala, in urma cu puțin timp.

- Legendarul actor și idolul a milioane de oameni Arnold Schwarzenegger a recunoscut ca sufera de o boala incurabila inca din copilarie. El a impartașit fanilor ca are dislexie, o tulburare in care este dificil sa citești și sa scrii."Tocmai am terminat de inregistrat audiobook-ul Be Useful. Apare…

- „Gatul tehnologic” este boala ce afecteaza majoritatea oamenilor din toata lumea in acest secol al digitalizarii și al dispozitivelor ca telefoane mobile, laptopuri. Cercetarile au demonstrat ca 10 țari sunt foarte afectate, printre care Statele Unite, unde numarul celor care sufera de „gat tehnologic”…

- Recenta caravana ”Sanatatea vine la tine”, proiect al Alianței Pacienților Cronici din Romania (APCR), vizand bolile cardiovasculare, diabetul și obezitatea, a evidențiat ca 3 din 4 persoane au colesterolul marit și 1 din 3 nu știe ca sufera de diabet. „75% dintre oamenii care au venit in caravana…

- Un barbat a fost retinut pentru 24 de ore si va fi propus instantei cu masuri preventive, dupa ce ar fi postat pe mai multe site-uri un anunt umanitar in care ar fi prezentat cazul unei minore ce sufera de o boala incurabila, cu scopul de obtine bani de la posibilii donatori.

- Celine Dion și-a anulat toate concertele programate in Europa pana in aprilie 2024 din cauza problemelor de sanatate. In urma cu ceva timp, artista dezvaluia ca a fost diagnosticata cu o boala rara, numita sindromul persoanei rigide. In decembrie, Celine Dion anunțase ca iși suspenda concertele pe care…