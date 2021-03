Stiri pe aceeasi tema

- Un studiu britanic a dezvaluit topul cu 20 de personalitati calificate sa gestioneze o invazie extraterestra. Actorul si fostul guvernator al Californiei Arnold Schwarzenegger este pe primul loc, anunta site-ul TMZ. Amuzat de acest rezultat, actorul a avut o reactie pe Twitter: "Multumesc…

- O echipa de cercetatori a descoperit ca inclinația naturala spre a invața și statutul socioeconomic al parinților ar putea prezice succesul copilului la școala. Parinții care au, la randul lor, o educație aleasa și un statut financiar bun, pot avea un impact mai mare asupra viitorului copilului. Oamenii…

- Fostul guvernator al Californiei, Arnold Schwarzenegger, are 73 de ani și a mers la centrul de vaccinare de pe stadionul Dodger din Los Angeles, pentru a primi prima doza de vaccin. Schwarzenegger s-a vaccinat impotriva Covid-19 și a postat pe Twitter filmarea cu momentul imunizarii. Celebrul actor…

- Simona Halep a intrat in carantina. Jucatoarea romana de tenis a ajuns, joi, la Adelaide. Locul 2 WTA va participa la Melbourne Summer Series si la Australian Open. „Sunt foarte fericita ca am ajuns in Australia. Multumesc foarte mult Tennis Australia si tuturor celor care au ajutat. Imi incep carantina…

- Arnold Schwarzenegger, fost guvernator republican, il critica dur pe Donald Trump, dupa ce susținatorii sai au luat cu asalt Capitoliul. Marele actor l-a caracterizat pe Trump ca fiind „un lider ratat, care va fi in curand la fel de neinsemnat ca un mesaj vechi de pe Twitter . Arnold Schwarzenegger…

- Celebrul actor american Arnold Schwarzenegger a marturisit in premiera drama copilariei sale, cand tatal sau "venea beat acasa, țipa, ne batea și o speria pe mama", in contextul unui apel adresat americanilor dupa violentele de la Capitoliu, pe care le-a apreciat ca o tentativa de lovitura de stat pusa…

- Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) a anunțat ca studiaza impreuna cu specialiștii britanici noua tulpina a Covid-19 din sud-estul Angliei, despre care se crede ca este cu 70% mai contagioasa. OMS a transmis pe Twitter ca este in contact cu oficialii britanici cu privire la noua varianta. Potrivit…