- Arnold Schwarzenegger a afirmat, intr-un filmulet postat pe canalul sau de Youtube, presedintele in exercitiu Donald Trump este “un lider ratat” si in curand va fi “la fel de irelevant ca un tweet vechi”, potrivit news.ro. Actorul si politicianul in varsta de 73 de ani a facut o comparatie…

- Dupa ce Twitter i-a suspendat contul personal, presedintele american, Donald Trump, a declarat ca ar putea lansa o noua platforma concurenta si ca negociaza cu diferite alte site-uri, informeaza sambata dpa. Trump a postat aceste comentarii intr-o serie de tweet-uri de pe contul prezidential…

- Mesajul video al lui Trump a venit la cateva minute dupa discursul președintelui ales Joe Biden, care i-a cerut sa intervina public in aceasta criza generata de susținatorii saai la transferutl de putere din Congres.Inaintea mesajului, Trump a postat un mesaj in care cerea celor din fața Capitoliului…

- Marți, intrebata despre speculațiile legate de vizita fostului lider de la Casa Alba, Nicola Sturgeon a afirmat ca “nu are nicio idee ce planuri de calatorie are Donald Trump, dar spera ca planul imediat sa fie de a parasi Casa Alba", potrivit scotsman.com .In contextul in care Scoția a intrat in lockdown,…

- Twitter i-a suspendat permanent contul fostului strateg-sef de la Casa Alba, Steve Bannon, dupa ce acesta a sugerat, joi, ca doctorul Anthony Fauci, principalul expert in boli infectioase din SUA, si directorul FBI, Christopher Wray, ar trebui decapitati, informeaza Agerpres, care citeaza CNN.El a facut…

- Critici severe la adresa lui Donald Trump au fost formulate saptamana aceasta de senatorul republican Ben Sasse, care l-a calificat drept un lider 'mediocru' si i-a prezis infrangerea la alegerile din 3 noiembrie, intr-o inregistrare facuta publica de media din SUA, informeaza vineri AFP.…