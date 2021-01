Stiri pe aceeasi tema

- Liderul republican Kevin McCarthy i-a avertizat vineri pe democrați ca deschiderea procedurilor de punere sub acuzare împotriva lui Donald Trump „va împarți țara și mai mult”, dupa violențele d emiercuri din Capitoliu, potrivit AFP."Lansarea unui proces de destituire…

- Șansele pentru indepartarea din funcție a lui Donald Trump sunt relativ mici, mai ales ca mandatul sau se incheie pe 20 ianuarie, scrie vineri New York Times. Situația liderului de la Casa Alba nu e una roza insa. Acesta este parasit de mulți din aliații sai, iar procurorul general din Washington nu…

- Secretarul american al Transporturilor, Elaine Chao, si-a anuntat joi demisia, invocand ''ingrijorarea'' fata de violentele de la Capitoliu comise miercuri de catre sustinatori ai presedintelui in exercitiu Donald Trump, relateaza AFP. ''Tara noastra a trait un eveniment traumatizant, total…

- China compara luarea cu asalt a sediului Congresului Statelor Unite, la Washington, de catre sustinatori ai lui Donald Trump, cu scopul de a-i transforma infrangerea in victorie in alegerile prezidentiale de la 3 noiembrie, cu manifestatiile din 2019 in favoarea democratiei de la Hong Kong, relateaza…

- Președintele in funcție, Donald Trump, a transmis un mesaj, pe Twitter, in care indeamna susținatorii sai care au recurs la proteste violente la Capitoliu sa mearga acasa, in pace. Acesta face din nou referire la presupuse „fraude la alegeri”.

- O victorie a lui Joseph Biden, candidatul Partidului Democrat, ar evita eventualul dezastru al celui de-al doilea mandat al presedintelui Donald Trump, dar prietenii Statelor Unite ar trebui sa fie prudenti în privinta asteptarilor din partea noului lider de la Casa Alba, comenteaza Financial…

- Candidatul democrat la fotoliul de la Casa Alba, Joe Biden, a promis miercuri ca Partidul Democrat va lupta pana la capat, pentru ca toate buletinele de vot din alegerile prezidentiale americane de marti sa fie luate in considerare, in pofida vointei lui Donald Trump de a intrerupe numararea voturiilor,…

- Ionut Dolanescu ar fi trebuit sa voteze pentru prima oara inAmerica, insa pentru ca a fost depistat pozitiv cu noul coronavirus, artistulși soția lui nu au mai putut parasi Romania. Interpretul a declarat in aceasta dimineata, la„Cu capu-n zori”, de la TVR 1, cu cine a votat online. „Am facut un test,…