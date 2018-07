Stiri pe aceeasi tema

- Cu o zi inainte de plecarea la summitul NATO de la Bruxelles, presedintele american Donald Trump a criticat din nou luni tarile aliate, reluandu-si solicitarea ca acestea sa isi majoreze cheltuielile militare, relateaza France Presse, preluata de agerpres. "Statele Unite cheltuie cu mult mai…

- Publicația Business Insider susține ca Donald Trump ar urmari sa scoata de pe piața americana constructorii auto germani, in condițiile in care 90% din piața mașinilor de lux din Statele Unite este dominata de ei.

- Veteranul jurnalist de la CBS, Lesley Stahl, a povestit despre președintele Donald Trump, care a surprins din nou pe cei din mass-media la premiile The Deadline Club's journalism competition, din New York.

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a acuzat marti Iranul ca vrea sa desfasoare ”arme foarte periculoase” in Siria, unde Teheranul sustine regimul lui Bashar al-Assad, cu scopul de a distruge Israelul, relateaza AFP. Israelul acuza adesea Iranul – inamicul sau jurat – de faptul ca-si consolideaza…

- Iranul a avertizat joi ca va parasi acordul nuclear istoric incheiat cu cele sase mari puteri in 2015, in cazul in care Statele Unite ies din el, in contextul in care presedintele american Donald Trump ameninta sa retraga Statele Unite din acord pe 12 mai, scrie AFP.

- Chiar si Donald Trump are un prieten bun care nu e imaginar. Dar nu acest fapt e iesit din comun, ci acela ca acest prieten e un francez, insusi seducatorul presedinte al Republicii, Emmanuel Macron. Vizita oficiala a acestuia din urma a fost unul dintre cele mai mediatizate evenimente globale…

- Presedintele francez Emmanuel Macron va face apel catre Donald Trump sa mentina Statele Unite active in Siria pe termen lung in cadrul unei intalniri la Casa Alba.Citește și: Tensiuni in interiorul coaliției PSD-ALDE: oamenii lui Tariceanu se considera tradați de PSD/SURSE Presedintele…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu Iohannis face jocul Germaniei și Franței la capitolul mutarii ambasadei Romaniei de la Tel Aviv la Ierusalim. Un joc agreat in mod constant și de Rusia, aflata intr-un puternic parteneriat cu Berinul. Germania și Franța sunt statele care i-ar putea garanta lui Klaus Iohannis…