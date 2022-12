Stiri pe aceeasi tema

- „Craciun fericit! Folosiți vacanța de sarbatori pentru a va reincarca bateriile și bucurați-va cu adevarat de timpul petrecut cu familia.Iata cadoul meu pentru voi.Din 1 ianuarie, voi trimite zilnic un e-mail cu provocari, rețete și informații despre sanatate și fitness pentru a-mi stimula campania…

- Un clip publicat de Arnold Schwarzenegger de Craciun a devenit viral pe Internet. Arnold, care a caștigat de 7 ori de-a lungul timpului premiul de Mr. Olympia, titlulconsiderat cel mai important rezultat in domeniul culturismului profesionist, a aratat ca varsta este doar un numar. La 75 de ani (impliniți…

- O fetița a avut o reacție induioșatoare cand și-a vazut parinții in public, la serbare.O fetița din Massachusetts a devenit senzație pe Internet, dupa ce a fost filmata la serbarea de Craciun. Reacția ei cand iși vede parinții in public este absolut induioșatoare. Aceasta se lumineaza la fața, face…

- Clujul are un Targ de Craciun foarte scump. Pe langa gogoașa cu ciocolata cu 25 de lei, langoșul cu 20 de lei, acum s-a evidențiat și standul cu cozonac secuiesc.Celebrul kurtos kalacs a ajuns sa coste 30 de lei, de trei ori mai mult ca in pandemie. ”Facem credit, domnule primar? Eu am doi copii. Daca…

- Un clip realizat la Targul de Craciun din Calafat a devenit viral pe retelele sociale. In timpul unui concert, artista aflata pe scena indemna oamenii sa ridice mainile in aer si sa faca atmosfera desi in public nu se afla nimeni. La o distanta considerabila de scena abia si-au facut aparitia doua trei…

- Dorian Popa a furat startul și a impodobit deja bradul. Artistul este cunoscut pentru alegerile sale de luxoase, așa nici simbolul de Craciun nu putea sa fie altfel. Celebrul cantareț a scos sume incredibile din buzunare pentru decorațiile casei. Cel din urma și-a facut un brad Lamborghini care cu siguranța…

- Dovada de solidaritate in Italia, in contextul scumpirilor la energie. Proprietarul unei brutarii din regiunea Liguria imprumuta cuptorul, timp de o ora și jumatate pe zi, oricui vrea sa gateasca fara a se trezi cu o factura uriașa. Inițiativa a devenit a