Stiri pe aceeasi tema

- Ungaria nu va permite Parlamentului European (PE) sa-i blocheze presedintia semestriala a Consiliului UE pe care aceasta tara o va exercita in a doua jumatate a anului viitor. Ministrul ungar al justitiei, Judit Varga, a amintit ca Parlamentul European nu are competente in aceasta chestiune. „PE vrea…

- Termenul 22 mai pentru votul final din Senat asupra legii educației este ingrozitor și abuziv, spune senatorul USR Ștefan Palarie. El critica, pe de alta parte, o "aberație" din legea invațamantului superior, care le-ar permite rectorilor, in opinia sa, sa privatizeze universitațile.Legea educației…

- Social democrații din municipiul Suceava iși vor alege noul președinte. Conferința de alegeri a Organizației Municipale Suceava a PSD vor avea loc vineri, 21 aprilie, incepand cu ora 17:00, in sala „Planetariu” a Observatorului Astronomic din Suceava. Reamintim ca in momentul de fața Organizația Municipala…

- Se anunța schimbari mari in urmatoarele zile, pentru unii nativi. Potrivit horoscop chinezesc 17-23 aprilie 2023, aceasta este zodia care va avea cel mai mare noroc, va caștiga mulți bani. Horoscop chinezesc 17-23 aprilie 2023 – Șobolan Cei nascuți in zodia Șobolan vor simți nevoia sa petreaca mai mult…

- Aleksander Ceferin a trecut in prezentarea sa ca a fost cinci ani membru in Consiliul de Administrație al clubului Olimpija Ljubljana, experiența obligatorie pentru a putea candida la președinția UEFA. ...

- Trupa Red Straits din Alba Iulia in concert la restaurantul ”La Conac”. Participanții pot caștiga o chitara electrica la tombola Trupa Red Straits din Alba Iulia va concerta vineri, 7 aprilie, la restaurantul ”La Conac”. Concertul este programat sa inceapa la ora 20.00, iar cei care vor sa asiste la…

- In timp ce in Bahmut se dau lupte grele, in interiorul carora rușii par sa cucereasca incet, dar sigur anumite zone din estul Ucrainei, Volodimir Zelenski face eforturi continue pentru a crea o mare unitate internaționala, care sa se implice pentru a obține victoria Ucrainei. In mesajul de miercuri…

- Exista mai multe domenii unde nu poți activa daca nu ai studii superioare. De regula, este vorba despre meseriile mai nișate, precum medicina sau dreptul. Dar sunt și multe domenii in care facultatea nu conteaza, spune Raluca Dumitra, șefa de marketing a eJobs Romania, cea mai mare platforma de recrutare…