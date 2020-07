Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza ca joi a fost facilitata revenirea in țara a 20 de cetațeni romani care se aflau pe teritoriul Republicii Liban și a 10 cetațeni romani care se aflau pe teritoriul Regatului Hașemit al Iordaniei. Ei erau blocați in cele doua state din cauza pandemiei,…

- Actrita Kaley Cuoco, cunoscuta din serialul „Big Bang Theory”, va juca alaturi de Kevin Hart si Woody Harrelson in comedia de actiune „Man From Toronto”, potrivit news.ro.Acesta va fi primul rol important intr-un lungmetraj pentru Cuoco, in varsta de 34 de ani. Serialul care a facut-o celebra,…

- Politistii timiseni au acționat pe raza orașului Sannicolau Mare și au verificat daca se respecta prevederile Ordonanțelor Militare in vigoare. Nu numai atat! Pe langa amenzi care au fost date celor care nu respecta restricțiile de circulație au fost confiscate o arma cu aer comprimat, o arma cu alice…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a multumit luni, intr-un mesaj pe Facebook, celor care i-au transmis urari de Paste, dar si oamenilor care au respectat deciziile autoritatilor in contextul restrictiilor legate de noul coronavirus. "Mesajele si urarile dumneavoastra au venit ca cel mai frumos moment…

- Polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare au desfașurat in perioada 13 – 14 aprilie a.c., o acțiune care a vizat verificarea respectarii de catre autovehiculele de transport persoane a masurilor legale impuse prin ordonanțele militare. Au fost angrenați in acțiune…

- Pana astazi, 11 aprilie 2020, in județul Alba se afla in carantina 430 persoane, 207 persoane ieșite din carantina, 846 persoane izolate la domiciliu, 3468 persoane ieșite din izolare, 4 persoane vindecate, numar personae decedate 4. Polițiștii din Alba continua sa acționeze integrat, impreuna cu celelalte…

- Ieri, 5 aprilie, in intervalul orar 12:00-14:00, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dambovița, sub coordonarea Inspectoratului General al Post-ul IPJ DAMBOVIȚA: Acțiune de prevenire și control pentru impiedicarea raspandirii COVID-19 (VIDEO) apare prima data in Gazeta Dambovitei…