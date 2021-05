Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul Consiliului de securitate rus Nikolai Patrusev si consilierul american pentru securitate nationala Jake Sullivan intentioneaza sa se intalneasca intr-un oras european in urmatoarele saptamani, a informat miercuri cotidianul Kommersant fara a dezvalui surse, transmite Reuters. Presa rusa…

- Presedintele francez Emmanuel Macron se intalneste luni cu omologul sau egiptean Abdel Fattah el-Sisi, in semn de ”sustinere a unei medieri egiptene in curs” in conflictul israeliano-palestinian, in marja unei conferinte internationale pe tema ajutorarii Sudanului, anunta Palatul Elysee, relateaza…

- ​Presedintele american Joe Biden a revocat un decret al fostului presedinte Donald Trump care cerea autoritatilor de reglementare sa limiteze protectiei fata de raspunderea pentru continut pentru companiile de media sociala, transmite Reuters citata de news.ro.Casa Alba a publicat vineri seara…

- Presedintele palestinian Mahmoud Abbas a primit sambata un telefon ”important” de la presedintele american Joe Biden, marcand prima convorbire telefonica dintre cei doi lideri de la investirea lui Biden in ianuarie, a declarat un purtator de cuvand al lui Abbas, transmite Reuters.

- Fostul presedinte american Donald Trump a calificat miercuri o 'rusine absoluta' deciziile retelelor de socializare de a-i menține suspendate conturile, transmite AFP. Președintele american Joe Biden crede ca platformele de socializare au responsabilitatea de a „opri amplificarea conținutului…

- Presedintele american, Joe Biden, va efectua in luna iunie prima sa deplasare in strainatate in Regatul Unit si in Belgia, a anuntat vineri Casa Alba, relateaza Reuters si AFP. Joe Biden va participa la summitul G7 din perioada 11-13 iunie de la Cornwall (sud-vestul Angliei), iar apoi la summitul…

- Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a criticat vineri declarațiile președintelui american Joe Biden despre Vladimir Putin, președintele Rusiei. Erdogan spune ca astfel de comentarii sunt „inacceptabile” și nedemne de un președinte american, relateaza Reuters.

- Presedintele american Joe Biden si apropiatii sai incep saptamana aceasta un turneu prin Statele Unite pentru a promova pachetul de stimulente economice in valoare de 1900 de miliarde de dolari pentru atenuarea efectelor epidemiei de coronavirus, transmite Reuters, potrivit AGERPRES. Biden…