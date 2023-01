Stiri pe aceeasi tema

- Ucraina va elibera peninsula Crimeea ocupata de ruși printr-o combinație de forța militara și diplomație, a declarat Kirilo Budanov, șeful Direcției de Informații a Ucrainei, potrivit de The Kyiv Independent. „Nimic nu se va intampla fara forța. Trupele noastre vor merge acolo cu armele in mana”,…

- Presedintele SUA, Joe Biden, a anuntat oficial ca Statele Unite vor trimite un pachet suplimentar in valoare de 1,8 miliarde de dolari ca asistenta in Ucraina, care va include sistemul de rachete Patriot, potrivit CNN. ”Va dura ceva timp pentru a finaliza instruirea necesara” pentru a opera sistemul,…

- Prelungirea razboiului dus impotriva Ucrainei și creșterea inevitabila a numarului de victime aduce perspectiva unei infrangeri militare pentru Rusia, ceea ce va avea consecințe fatale pentru sistemul de putere de la Kremlin. O serie de analize facute de observatori cu surse in cercurile de putere arata…

- O premiera pentru Regatul Unit, care trimite trei aparate de zbor Ucrainei. Secretarul Apararii, Ben Wallace a declarat, miercuri, ca Marea Britanie vrea sa sprijine rezistența Kievului, scrie „The Guardian”, potrivit News.ro. Primul dintre cele trei elicoptere Sea King a și aterizat in Ucraina, conform…

- Acordul care permite Ucrainei sa exporte cereale prin Marea Neagra a fost prelungit cu 120 de zile, scrie The Guardian. „Acordul va ramane in vigoare in termenii actuali timp de patru luni”, a transmis un oficial turc. Ministrul ucrainean al infrastructurii, Oleksandr Kubrakov, a declarat ca inițiativa…

- Un oficial rus de rang inalt a declarat joi ca Rusia a impiedicat un atac ucrainean asupra centralei nucleare Zaporojie din sudul Ucrainei, controlata de Rusia, informeaza Reuters. Ucraina și Rusia se acuza reciproc de bombardarea celei mai mari centrale nucleare din Europa. Forțele ucrainene „continua…

- Sirenele de raid aerian rasuna pe intreg teritoriul Ucrainei. Sambata dimineața au fost activate alerte de raid aerian in fiecare regiune a Ucrainei, cu excepția Crimeei ocupate de Rusia, relateaza Ukrainska Pravda. Alertele de raid aerian semnaleaza amenințarea unor atacuri cu rachete. Orașul Zaporojie…

- Cel putin sapte persoane au fost ucise in Ucraina, intr-un atac rus al unei piete, in orasul Avdiivka, situat in apropiere de linia frontului, in estul Ucrainei, anunta guvernatorul ucrainean al regiunii Donetk, Pavlo Kirilenko, relateaza AFP. „Cel putin sapte moti si opt raniti in urma unui bombardament…