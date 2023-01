O incetare temporara a focului anuntata de Rusia a intrat in vigoare in Ucraina. Presedintele Putin a ordonat oprirea luptelor timp de 36 de ore, in perioada Craciunului ortodox pe rit vechi, care este sarbatorit atat in Rusia cat si in Ucraina. Kievul a respins masura.

