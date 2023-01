Armistiţiul anunţat de Vladimir Putin a început. Ce se întâmpla acum în Ucraina Armistițul declarat unilateral, ieri, de Vladimir Putin, cerut timp de 36 de ore, pe perioada Craciunului otodox pe stil vechi, a intrat in vigoare. Amintim ca Vladimir Putin a cerut Ucrainei acest armistițiu in urma unei cereri in acest sens a Patriarhului Bisericii Ortodoxe Ruse Chiril. Acesta este valabil de vineri de la pranz si pana la miezul noptii de sambata spre duminica, ”pe toata linia de contact intre parti”, relateaza AFP. In replica, tot joi, presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a denuntat acest anunt al armistitiului, in opinia sa, doar o „scuza cu scopul de a opri cel putin… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Consilierul sefului administratiei prezidentiale ucrainene, Mihailo Podoliak, a calificat joi, 5 ianuarie, drept o ”ipocrizie” anuntul unei incetari a focului in Ucraina cu ocazia sarbatorii de Craciun dupa calendarul iulian, acuzand Moscova ca vrea doar ”sa castige timp”, relateaza AFP si Ukrinform…

- Noile vehicule de lupta pe care Ucraina le va primi din SUA, Franța și Germania arata o schimbare clara in mentalitatea liderilor occidentali in ceea ce privește armamentul pe care sunt dispuși sa il ofere Ucrainei, impactul acestora pe campul de lupta urmand a fi resimțit in mai multe feluri de forțele…

- Casa Alba a anuntat ca Statele Unite si Germania intentioneaza sa livreze in Ucraina blindate de infanterie de tip Bradley, de partea americana, si model Marder, de partea germana.Anuntul survine dupa o convorbire telefonica intre presedintele american Joe Biden si cancelarul german Olaf Scholz. Cei…

- Mihailo Podoliak, consilier al sefului administratiei prezidentiale ucrainene, a calificat drept o „ipocrizie” anuntul unei incetari a focului in Ucraina cu ocazia sarbatorii de Craciun dupa calendarul iulian, acuzand Moscova ca vrea doar „sa castige timp”, relateaza AFP si Ukrinform. „Rusia trebuie…

- "Important: Ucraina nu a refuzat niciodata sa negocieze. Poziția noastra de negociere este cunoscuta și deschisa”, a scris pe Twitter oficialul ucrainean.El a reafirmat condiția Kievului: in primul rand, iși retrage trupele din Ucraina, ceea ce Vladimir Putin nu este dispus sa faca. Mesajul consilierului…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski nu intrevede nicio disponibilitate din partea Moscovei de a negocia incheierea razboiului impotriva tarii sale, in vreme ce țara sa ar dori o „pace corecta”. Rusia trimite zeci sau sute de mii de oameni la lupta; dar cei care vor sa negocieze nu vor lasa oamenii…

- 'Noi suntem favorabili (unei inspectii a AIEA in Ucraina n.red). Si sa o faca cat mai repede posibil, pentru ca stim ca acum Kievul face tot ce poate pentru a sterge indiciile acestor planuri. Ei (ucrainenii n.red) lucreaza la asta'', la pregatirea unei ''bombe murdare'', a spus Putin in interventia…

- Presedintele rus Vladimir Putin a sugerat, miercuri, ca Rusia ar putea redirectiona gazele pentru Nord Stream catre Marea Neagra si ar putea chiar crea un hub major de gaze pentru Europa in Turcia, la o conferinta pe teme energetice. Cei care cauta sa taie legaturile intre Rusia si Europa sunt in spatele…