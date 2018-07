Stiri pe aceeasi tema

- Armata israeliana a atacat obiective din Fasia Gaza, sambata dimineata, iar miscarea islamista Hamas a ripostat cu rachete si obuze de mortiera, afirma surse citate de site-ul Ynetnews.com, relateaza Mediafax.

- Armata israeliana a atacat obiective din Fasia Gaza, sambata dimineata, iar miscarea islamista Hamas a ripostat cu rachete si obuze de mortiera, afirma surse citate de site-ul Ynetnews.com.

- Ministrul israelian responsabil pentru serviciile de informatii, Yisrael Katz, a dezmintit miercuri incheierea unui armistitiu anuntat in Fasia Gaza de gruparile armate palestiniene, menit sa puna capat celei mai grave confruntari intre statul israelian si acestea din urma dupa razboiul din 2014, informeaza…

- Cel puțin 12 persoane au murit in Fașia Gaza in ziua inaugurarii Ambasadei SUA din Ierusalim, dupa ce forțele israeliene au deschis focul asupra protestatarilor de la frontiera dintre Israel si Fasia Gaza, scrie presa internaționala. Totodata, 110 oameni au fost raniți in urma confruntarilor. Mii de…

- Mii de palestinieni s-au adunat luni dimineata in diferite puncte din apropierea frontierei dintre Fasia Gaza si Israel, iar grupuri mici dintre ei au incercat sa se apropie periculos de bariera de securitate pazita de armata israeliana.Pe de alta parte, serviciul de securitate intern israelian…

- Aviatia militara israeliana a efectuat raiduri aeriene in Fasia Gaza, dar sustine ca nu este implicata in explozia care s-a soldat cu moartea a sase membri ai miscarii islamiste Hamas, in centrul centrul teritoriului palestinian, relateaza site-ul israelian Ynetnews.com.Citește și: Cand va…

- Aviatia militara israeliana a efectuat raiduri aeriene in Fasia Gaza, dar sustine ca nu este implicata in explozia care s-a soldat cu moartea a sase membri ai miscarii islamiste Hamas, in centrul centrul teritoriului palestinian, relateaza site-ul israelian Ynetnews.com.

- Un inginer palestinian originar din Fașia Gaza, afiliat organizației islamiste Hamas, a fost impușcat sambata in apropiere de Kuala Lumpur, capitala Malaeziei. Mossadul, agenția de spionaj israeliana, a fost acuzata de orchestrarea acestui asasinat.