Zeii rockului romanesc, Mircea Baniciu și Nicu Covaci, in sfarșit impreuna, chiar daca nu se intampla pe scena! Dupa 30 de ani de imparțit sageți otravite, legendarii muzicieni au acceptat sa fie prezenți in aceeași tabara de dragul titulaturii lor muzicale Phoenix. In an aniversar (se implinesc 60 de ani de la inființarea grupului etalon pentru etno rock-ul romanesc), chiar daca nu au cazut de acord sa urce pe aceeași scena, cei doi au convenit sa fie prezenți la premiera de gala a filmului ”Phoenix-Povestea”, regizat de Cristian Radu Nema. Eveniment ce va avea loc pe 16 noiembrie la Sala Palatului.…