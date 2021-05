Armistiţiu între Israel şi Hamas, după 11 zile de violenţe Focul a incetat intre Israel și militanții din Fașia Gaza in noaptea de joi spre vineri, la ora 2.00. Armistițiul vine dupa 11 zile de confruntari armate sangeroase, cele mai grave din ultimii ani. Miscarile islamiste palestiniene Hamas si Jihadul islamic au confirmat oficial acordul de incetare a focului in Fașia Gaza, potrivit AFP. Acordul […] The post Armistitiu intre Israel si Hamas, dupa 11 zile de violente appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Incetarea focului are la baza o propunere a Egiptului, care a promis ca militantii din Fasia Gaza vor inceta sa mai lanseze rachete daca Israelul ar recurge la o incetarea focului. Acordul de incetare a focului a intrat in vigoare vineri la 02.00 (23.00 GMT joi). Miscarile islamiste palestiniene Hamas…

- Cabinetul de securitate israelian a aprobat joi o incetare unilaterala a focului cu Hamas in Gaza, potrivit media israeliene relateaza AFP si dpa. Incetarea focului are la baza o propunere a Egiptului, care a promis ca militantii din Fasia Gaza vor inceta sa mai lanseze rachete daca Israelul ar recurge…

- Companiile aeriene British Airways, Virgin Atlantic si Iberia au anuntat, joi, ca si-au anulat zborurile spre Tel Aviv, dupa mai multe zile cu tiruri de rachete dinspre Fasia Gaza, transmite Reuters. „Siguranta si securitatea colegilor si clientilor nostri este intotdeauna principala noastra prioritate…

- Ministerul Afacerilor Externe urmarește indeaproape evoluția situației din Israel și condamna cu fermitate tirurile de racheta lansate din Fașia Gaza, care vizeaza zone civile locuite din Israel. MAE precizeaza ca a fost constituit un Task Force pentru monitorizarea permanenta și evaluarea situației…

- Metropola Tel Aviv a fost tinta, marti seara, a unei ploi de rachete lansate din Fasia Gaza de miscarea islamista Hamas, relateaza BBC. Cu putin inainte de ora 21:00 (ora 18:00 GMT), Hamas a avertizat ca va lovi Israelul dupa ce fortele aeriene israeliene au distrus o cladire cu 13 etaje in Fasia Gaza.…

- Potrivit unui studiu realizat in Israel și citat de Reuters, arata ca varianta de coronavirus descoperita in Africa de Sud poate elimina protectia oferita de vaccinul produs de Pfizer / BioNTech, mai mult sau mai puțin. Tulpina sud-africana a fost despistata și pe teritoriul Romaniei inca de la inceputul…

- Romania’s government has amended its travel quarantine list on Sunday and has taken off the US and Canada after a drop in Covid-19 cases within the two countries, according to universul.net. Most countries remain on the list which is updated every week. The list includes Moldova, Israel, Bulgaria and…