Armistiţiu în Idleb anunţat de armata rusă ”Un armistitiu a fost instituit in zona de dezescaladare de la Idleb, conform unui acord cu partea turca” incepand de joi de la ora 11.00, a anuntat joi seara intr-un comunicat Centrul rus pentru Reconciliere in Siria, fara sa faca alte precizari.



In pofida unui armistitiu anuntat in august, regimul sirian al lui Bashar al-Assad, sustinut de Moscova, si-a multiplicat in ultimele saptamani bombardamentele sangeroase la Idleb, ultimul bastion al rebelilor, dintre care unii sunt sustinuti de Ankara, provocand un aflux de deplasati catre Turcia, potrivit news.ro.



Sursa articol si foto: rtv.net

