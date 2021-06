Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, 28 iunie, in cadrul conferinței de presa organizate la Palatul Parlamentului, CEO-ul ALDA, Allan Hardenberg a anunțat in exclusivitate organizarea evenimentului Sound of Bucharest, pe 25 septembrie, in Piața Constituției. Artistul care va deschide seria evenimentelor anuale este celebrul DJ…

- Agricultorii au venit miercuri cu tractoarele sa protesteze in București. Tractoarele au fost aduse pe platforme și au avut agațate pe ele pancarte cu mesaje critice la adresa guvernanților. Conform organizatorilor, fermieri din toata tara au venit la protestul organizat de Asociația Forța…

- A fost ultima zi in care s-au depus dosarele pentru examenul de Titularizare 2021, astazi, la Inspectoratul Școlar Bistrița-Nasaud. Cei care și-au dorit sa se angajeze pe perioada nedeterminata in școlile din județ au stat la coada, nu lipsiți de emoții, cu dosarele in brațe. 61 de posturi titularizabile…

- Mastile obligatorii nu au putut ascunde incantarea petrecaretilor care au dansat pe ritmuri de muzica house mixata live de DJ in cadrul unui eveniment organizat in orasul spaniol Girona, informeaza duminica Reuters. Pentru prima data in ultimele opt luni, viata de noapte a revenit in Girona in acest…

- SAGA FESTIVAL și-a anunțat prima linie de artiști ce vor concerta la București in perioada 10-12 septembrie 2021, in Parcul Izvor. La „umbra” Casei Poporului vor concerta artiști extrem de indragiți publicului din Romania. De la excentricitatea lui Salvatore Ganacci, la profunzimea lui John Newman,…