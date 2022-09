Stiri pe aceeasi tema

- Armin van Buuren a lansat „Clap”, o piesa care a rasunat deja și a adus dans la Ultra Music Festival, in Miami. De asemenea, aceasta este una dintre piesele care se vor regasi pe albumul „A State of Trance, Ibiza 2022″. „Clap” este o piesa plina de energie, care conține semnaturile distinctive ale…

- Armin van Buuren a facut echipa cu doi artiști de excepție, Gareth Emery și Owl City, pentru „Forever & Always”, o piesa cu un sound diferit fața de cel cu care faimosul DJ ne-a obișnuit, dar care, totuși, ii pastreaza semnaturile caracteristice. In ceea ce este considerata a fi una dintre cele mai…

- Armin van Buuren lanseaza vineri, 9 septembrie, „Computers Take Over The World”, o piesa inedita, care este ca o calatorie in viitor, intr-o lumea creata de Isaac Asimov. Pentru aceasta piesa, Armin van Buuren a facut echipa cu unul dintre cei mai populari roboți, Siri. Vocea lui Siri, alaturi de…

- Ca printr-o dorința de a arata in cat de multe feluri poate fi privita și interpretata ultima piesa a lui Armin van Buuren cu Maia Wright, „One More Time”, Worakls, Niiko x SWAE și OCULA au lansat remixuri ale piesei care s-a auzit pentru prima data la ediția din acest a festivalului Ultra Miami. O…

- Armin van Buuren și Maia Wright lanseaza videoclipul oficial al piesei „One More Time” și transmit energie și emoție prin fiecare imagine. Cei doi artiști reușesc, astfel, sa ne transpuna intr-un Univers in care distracția ocupa un loc de cinste. Piesa „One More Time” face parte din albumul „Feel Again,…

- Unul dintre cei mai importanți artiști de muzica electronica, Armin van Buuren, a facut echipa cu vocalista suedeza Maia Wright pentru piesa „One More Time”, care va fi parte din noul album al celebrului DJ și producator, „Feel Again, Pt. 2″. „One More Time” este despre energie dusa la extrem de la…

- O prezența la radio pentru Amedeo s-a transformat intr-o colaborare de excepție cu Alexandra Stan pentru „Mai vara”, o piesa cat un anotimp cald, despre o poveste de dragoste ajunsa la final. Mixul dintre doi artiști plini de energie și sensibilitate transforma „Mai vara” intr-o piesa cu un sound cu…

- In varsta de 45 de ani, Armin van Buuren se afla printre cei mai de succes DJ ai lumii. Vine inca din 2003 in Romania, țara unde spune ca are „fani incredibili”. Intr-un interviu exclusiv pentru Libertatea, artistul a spus care e motivul pentru care se simte atat de legat de romani, dar și care sunt…