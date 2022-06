Stiri pe aceeasi tema

- Bucurie mare in showbiz-ul romanesc! Armin Nicoara și Claudia Puican sunt in pragul pregatirilor pentru marele eveniment ce va avea loc maine. Cei doi se vor casatori in Turcia alaturi de prietenii apropiați, dar și de familie. La marele eveniment vor participa aproape 100 de invitați.

- Celebrul vlogger Mircea Bravo s-a casatorit cu aleasa inimii sale, Georgiana. Prietenii și colegii i-au fost apropae vloggerului la marele eveniment, inclusiv cea care joaca rolul bunicii sale in videoclipurile celebre de pe Internet.

- Vestea momentului in showbiz-ul romanesc! Indragiții actori, Bubu Cernea și Elena Mogildea, s-au casatorit in mare secret, iar cei doi au spus marele "DA!". Prietenii apropiați ne-au fost alaturi in aceste momente memorabile și au petrecut alaturi de ei. Iata imagini de la marele eveniment!

- Armin Nicoara a facut marele pas de a o cere in casatorie in mod oficial pe iubita lui, Claudia Puican. Cantarețul a facut primele declarații pe aceasta tema la Antena Stars și a dezvaluit cum a planuit intregul eveniment. Iata care a fost reacția tinerei!

- Bucurie mare in showbiz-ul romanesc! Doru Todoruț și iubita lui au decis sa faca marele pas, iar cei doi s-au casatorit. Deși artistul nu ofera prea multe detalii despre noua lui partenera, de aceasta data, cantarețul a postat o fotografie cu ei pe rețelele de socializare chiar de la marele eveniment.

- Cu ocazia unei zile atat de importante, ursitoarele nu au uitat sa treaca și pe la micuța Anastasia, fiica lui Nicole Cherry, pentru a-i ura tot ce este mai bun dupa botez. Ce spectacol au facut, dar și ce atomosfera este la marele eveniment. Paparazzii au susprins imagini de-a dreptul senzaționale.

- Mare nunta mare in showbiz. Maria, fiica lui Anghel Iordanescu s-a casatorit religios, iar noi va prezentam primele imagini de la eveniment. Tanara a fost condusa la altar de catre ”Tata Puiu”, extrem de emoționant.