- Coordonatorul campaniei de vaccinare anti-COVID, Valeriu Gheorghița, a spus ca, in cazul copiilor, nu s-a pus problema severitatii bolii, dar și acestia se pot infecta și pot transmite virusul altor persoane.Medicul a adaugat ca, la scoala, activitatea este foarte bine organizata mai ales pentru cei…

- O crima teribila a avut loc recent, in Germania, acolo unde o romanca de doar 25 de ani a fost ucisa de soțul Italian, in urma unei dispute aprinse. In momentul tragediei, cuplul se afla alaturi de polițiști și de copilașul lor de 18 luni. Finalul tragic al unei tinere mame Cristina locuia in Germania…

- Anul șoclar 2019 – 2020 a fost unul compromis, mai ales spre final. Din pacate nici anul acesta școlar nu scapa de aceeași situație. Un numar mare de elevi sunt fara acces la orice forma de conexiune la internet. Cu alte cuvinte este improbabil sa-și poata desfașura orele așa cum trebuie. Cu toate astea…

- Ministrul Educatiei si Cercetarii, Monica Anisie, a facut, luni, un apel catre inspectorii scolari generali sa intensifice activitatea de monitorizare a lectiilor desfasurate in sistem online. „Fac un apel catre inspectorii scolari generali, generali adjuncti, inspectorii scolari din cadrele inspectoratelor…

- Un numar de 3.493 de unitati de invatamant din tara isi desfasoara cursurile in Scenariul 3 (online), iar 4.956 - in Scenariul 2 (mixt), informeaza, joi, Ministerul Educatiei si Cercetarii (MEC). In conformitate cu datele transmise de inspectoratele scolare judetene si al municipiului Bucuresti,…

- Anunt de ultima ora pentru unitatile de invatamant din Constanta Se pregatesc mai multe controale anti Covid in scolilele si gradinitele din judet.Actiunile vor fi desfasurate de politisti si inspectorii scolari si se va verifica respectarea masurilor de prevenire a infectarii cu SARS CoV 2 in gradinitele…

- Irina Deaconescu, una dintre cele mai populare vloggerițe din Romania, a devenit mama pentru prima oara. Iubita fotbalistului Cristian Manea a dus pe lume o fetița, care a primit numele Victoria.