Stiri pe aceeasi tema

- Armin Nicoara și Claudia Puican formeaza unul dintre cele mai comentate cupluri din showbizul autohton. Marturisirile artistului despre evenimentele din viața lor trezesc reacții care mai de care in mediul online, iar recent Armin a facut cateva declarații neașteptate despre relația cu fanele lui.

- Nu mai este mult pana cand Armin Nicoara și Claudia Puican vor spune cel mai sincer ”DA” in fața ofițerului de stare civila, dar și in fața altarului, așa ca tanarul artist iși dorește sa mai profite de ”burlacie” pana cand va deveni soț cu acte in regula. In acest caz, viitorul soț al Claudiei Puican…

- Armin Nicoara, celebrul saxofonist, care are o relație cu artista Claudia Puican, a postat pe rețelele de socializare o fotografie in care paare alaturi de alta femeie. Mesajul sau i-a "provocat" pe fani.

- Armin Nicoara și Claudia Puican s-au saturat de viața la apartament și au inceput sa se pregateasca pentru a se muta la casa. Singura problema a cuplului este bugetul, care nu le-ar permite sa-și cumpere chiar ceea ce și-ar dori. Totuși, cei doi au apelat la ajutorul unui prieten care se ocupa de imobiliare…

- Armin Nicoara traiește o poveste de iubire ca in filme alaturi de Claudia Puican. De curand, artistul i-a cumparat iubitei sale vestitul inel de logodna despre care s-a tot scris in presa. Suma pe care a dat-o tanaril saxofonost a facut-o pe mama acestuia sa incremeneasca.

- Reality show-ul ”Chef de viața” cu Armin Nicoara și Claudia Puican a inceput cu cearta și lacrimi in aceasta seara, la Antena Stars. Viitoarea soție a artistului a izbucnit in lacrimi in timpul unei discuții pe care o avea cu acesta. Iata ce ii reproșeaza cantareața partenerului ei!

- Armin Nicoara este un celebru saxofonistcare a ajuns la inima a milioane de romani datorita maiestriei talentului sau. Alaturi de partenera sa de viața, artistul stralucește și pune bazele unei cariere impresionante. De curand, cei doi au intrat in centrul atenției grație unei apariții de zile mari.

- E scandal mare in muzica de petrecere, asta dupa ce ieri Armin Nicoara i-a adus acuzații grave Georgianei Lobonț cum ca nu i-a dat banii pe anumite piese. Acum iubita cantarețului, Claudia Puican, intervine și a izbucnit in plans in direct.