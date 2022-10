Stiri pe aceeasi tema

- Carmina, fiica lui Liviu Varciu a facut primele declarații despre apartamentul primit de la tatal e in cadrul jurnalului de știri de la Antena Stars. Tanara, care a locuit pana de curand in Arad alaturi de mama ei, s-a mutat in București pentru a merge la facultate. Ce spune despre locuința in care…

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Adriana Bahmuțeanu a marturisit din ce motiv nu face nunta cu logodnicul ei curand. De ce a luat aceasta decizie. S-a acomodat sau nu partenerul ei in Romania? Vedeta a dezvaluit totul despre viața de familie.

- Mult a fost, puțin a mai ramas! Armin Nicoara și Claudia Puican sunt in toi cu pregatirile pentru nunta, insa cei doi au intampinat probleme și au fost la un pas sa renunțe.Armin Nicoara a marturisit in exclusivitate la Antena Stars ca nu și-au gasit verighete și mai este doar puțin pana la marele eveniment.

- Adriana Bahmuțeanu a facut declarații exclusive pentru Antena Stars, și a vorbit despre nunta cu romanul din America. Unde va avea loc evenimentul și care este cea mai mare dorința pe care o are Bahmu.

- Ce amenda a primit George Buhnici de la CNCD pentru vorbele spuse la Neversea Vara aceasta, George Buhnici a fost personajul principal intr-un scandal de proporții. Cauza? Declarații controversate facute de acesta intr-un interviu pe care l-a acordat cu ocazia Neversea. „Venim la mare ca sa vedem piele,…

- Dupa ce instanța a decis sa-l plaseze pe Dani Mocanu in arest la domiciliu, iar pe fratele sau in arest preventiv timp de 30 de zile, barbatul care a fost batut de cei doi și alți indivizi a dat primele declarații despre incident la Antena Stars. Ionuț Pletosu susține ca atacatorii au vrut sa-l omoare.

- Anda Adam a facut declarații, in exclusivitate la Antena Stars, despre nunta cu logodnicul ei și dorința lor de a avea copii impreuna. Cantareața a decis ca vrea sa aiba gemeni cu Yosif Eudor Mohaci, așa cum iși dorește și fiica ei.

- O noua zi, o noua telenovela in familia lui Gabi Badalau, care pare ca se afla in epicentrul celui mai longeviv proces de divorț din Romania. El și fosta soție, Claudia Patrașcanu, s-au separat de ani buni, insa apele nu s-au calmat, așa cum era de așteptat, ci scandalul continua și chiar se intețește,…